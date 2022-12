Horóscopo do amor: veja o que os astros reservam para os 12 signos

Astróloga explica como os planetas irão influenciar os relacionamentos no novo ano

O ano de 2023 está chegando, e muitas pessoas desejam realizar mudanças no campo afetivo, mas não sabem por onde começar. A astrologia, nesse cenário, é uma ótima opção. Seja para quem está envolvido com alguém ou à procura de um novo amor, consultar os astros a fim de entender o campo afetivo é uma alternativa. Por isso, a astróloga Bruxa Preta e o aplicativo de relacionamento Tinder listam as previsões para os relacionamentos. Confira!

Áries

O amor para os arianos é complexo, afinal este é um signo regido por Marte, que, mesmo estando em Gêmeos, traz a necessidade da adaptação. Ou seja, com Gêmeos transitando no seu regente, os nativos de Áries estarão mais flexíveis em suas relações, buscando maior dinamismo. O importante é não se deixar levar pelos excessos e pela impulsividade. De qualquer maneira, o ano estará favorável para viver relacionamentos com pessoas que sejam amigas.

Conselho geral: apostem em amores que tragam calmaria para 2023.

Touro

Previsões do amor para o signo de Touro (Imagem: Shutterstock)

O período será marcado por uma vontade de ter relacionamentos que evitem a exposição. Ou seja, os desejos envolvem paz e evitar problemas. Contudo, Saturno em Aquário tende a pesar a mão em alguns momentos, formando quadraturas que excedem a comunicação e fazem com que os taurinos tenham que, às vezes, se impor para que sejam respeitados.

Conselho geral: invistam em pessoas que tragam raízes e não tirem a paz.

Gêmeos

Marte fica em Gêmeos até o mês de março, quando, no dia 25/03, entra em Câncer. Este será um período no qual os geminianos priorizarão os seus próprios desejos. Isso porque tais nativos têm o costume de olhar para as próprias vontades e querer torná-las realidade ao lado alguém, o que dificulta a realização de seus sonhos. Mesmo que seja incrível realizar suas conquistas acompanhado, esse momento será de desapego; se vier algo, tudo bem, se não vier, tudo bem também. De qualquer forma, crushes e conversas estarão com tudo.

Conselho geral: sejam autênticos e atraiam amores que amem isso em vocês.

Câncer

No dia 25 de março, Marte entra no signo de Câncer. Isso fará com que os cancerianos corram atrás das coisas da vida. Porém, Marte nessa conjuntura estará debilitado, e os avanços serão lentos. As relações tendem a ganhar firmeza a partir do momento em que haja a compreensão dos nativos sobre qual é o seu real lugar no mundo, desocupando o posto de salvador ou salvadora e pensando no seu próprio valor.

Conselho geral: nada de agir como pais ou mães nas relações.

Leão

É possível que, devido aSaturnoem Aquário, os leoninos vejam relacionamentos por um viés mais fluido. Este período será importante para que entendam quais são os seus limites, mas sem levar nada para o pessoal. É como se fosse pedido para que os nativos entendam que nada podem controlar e que tudo fica mais convidativo quando eles não precisam fazer esforço.

Conselho geral: não forcem a estadia de pessoas na vida de vocês; tem que ficar quem realmente deseja ficar.

Virgem

Previsões do amor para o signo de Virgem (Imagem: Shutterstock)

Os virginianos levam em consideração as coisas que favorecem o seu íntimo. Por isso, quanto mais se tornarem íntimos de si mesmos, melhor ficarão os relacionamentos. Eles estarão num momento de construir, firmar os passos, morar junto e criar laços que se solidificam. Isso é ótimo, pois se enxergarão de maneira em que há um respeito profundo com o que pode ser, de fato, real. Sem idealizações e fantasias. E mais: sem a influência do passado. Logo, a tendência é que as conexões sejam extremamente possíveis.

Conselho geral: sejam pé no chão.

Libra

O ano de 2023 paraos librianos, no amor, será de mais leveza, ou seja: esses nativos buscarão pessoas de luz que lhes tragam essa sensação. Afinal, eles prezam a harmonia das coisas e, principalmente, de suas relações. No entanto, alguns indivíduos podem não saber lidar com o novo momento querendo impor a elas a maneira como devem ou não fazer as coisas. De qualquer modo, os librianos darão a volta por cima, ignorando o que possam vir a dizer e levando uma boa comunicação aos afetos, que podem ser muitos.

Conselho geral: leveza e harmonia são os lemas para vocês em 2023; crush bom é aquele que te trata como beldade.

Escorpião

Pode acontecer de os escorpianos perceberem que suas relações podem estar dentro de uma rotina. Há possibilidade, também, de sair da rotina dentro das relações. Em algum ponto, é possível que haja a necessidade de romper com a norma e criar uma realidade para além dos estigmas do que é se envolver com alguém — e isso é bom. Contudo, será importante prezar a própria saúde emocional e mental durante esse período. Isso porque os Nodos Lunares passarão pelo eixo de Touro-Escorpião transmutando tudo, inclusive, como esses nativos entendem o amor — o que não muda em 2023. Apesar de saberem aonde querem chegar, para isso, é importante que respeitem os próprios limites.

Conselho geral: inovem, escorpianos, 2023 é para aproveitar e sair da rotina.

Sagitário

Os sagitarianos só ficam sozinhos se quiserem. Para os nativos que estão em um relacionamento, as coisas podem se firmar. Para os que não estão, muitas serão as opções de viver um romance. 2023 será o ano dos relacionamentos para esse signo, mas será preciso prestar mais atenção nas pessoas ao redor. Afinal, não dá para deixar qualquer um entrar em suas vidas. Além disso, os nativos buscarão autonomia nas relações; nada que os aprisionem será bem-visto.

Conselho geral: o amor estará no ar para vocês, mas lembrem-se de não abraçar o mundo.

Capricórnio

Previsões do amor para o signo de Capricórnio (Imagem: Shutterstock)

Para os nativos de Capricórnio, os encerramentos nos últimos ciclos devem ter sido inúmeros, mas nada que não tenha tido a sua necessidade. Os capricornianos entenderão mais do que nunca o que querem e para onde querem ir. Se precisarem cortar algo do caminho, farão sem pensar duas vezes. Porém, até esse padrão de comportamento será preciso ser reavaliado, pois, em 2023, não dará para levar tudo tão a ferro e fogo. No mais, os amores se estenderão para uma evolução resoluta – do contrário, a rota também pode mudar.

Conselho geral: eliminem o que não estiver agregando valor.

Aquário

As relações pesaram para os aquarianos em 2022, porque eles estavam precisando entender o que queriam de uma vez por todas. Com Saturno estando em Aquário, não teve jeito: esses nativos tiveram que olhar para o que incomodava e eliminar o que não fazia sentido. Essas informações não estavam agregando valor e, por mais descolados que sejam esses nativos, com Saturno pesando, não dava para não levar as coisas a sério. O fato é que, em 2023, isso persiste, mas porque eles querem, pois a faxina valeu a pena no final. Sendo assim, viverão e abraçarão o desconhecido sem medo da felicidade.

Conselho geral: abracem o desconhecido, mas durmam com ele só se for confiável.

Peixes

As quebras de ilusões em 2023 serão inúmeras — não haverá tempo para não enxergar os outros como o que eles realmente são. Ou seja, nesse próximo ano, falta espaço para idealização das pessoas em volta. Isso porque será preciso que os nativos se humanizem a fim de, então, poderem humanizar os outros. Afinal, as pessoas são seres complexos, e os piscianos entendem muito bem disso, devido a tamanha empatia.

E aí está o pulo do gato: tenham cuidado com o excesso de compreensão sobre o que os outros fazem ou deixam de fazer por vocês — assim, vocês não deixarão se levar no papo. No próximo ano, não dá mais para continuar sendo bobinhos, piscianos. Não que vocês sejam, as pessoas se enganam nisso. No entanto, é importante considerar exatamente o que é mostrado a vocês e o que comunicam para não se enganarem.

Conselho geral: amor gostoso só com quem não veste máscaras em 2023, piscianos.

Por Pietro Camargo