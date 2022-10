Bebê / Família

Virginia Fonseca explode o fofurômetro com nova foto ao lado das filhas e do marido, Zé Felipe

Mamãe de segunda viagem, Virginia Fonseca posa com as filhas e o marido, Zé Felipe, no quarto da filha caçula para celebrar momento especial

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 12h12