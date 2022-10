Virginia Fonseca explode o fofurômetro ao postar nova foto da filha recém-nascida: "Para alegrar"

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto de Maria Flor

Virginia Fonseca(23) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova foto de Maria Flor, sua segunda filha com Zé Felipe (24).

A menina, que nasceu no último sábado, 22, aparace sorridente e com os olhinhos fechados na imagem publicada pela mamãe coruja no feed do Instagram. "Pra alegrar a tarde de vocês", escreveu a influenciadora digital na legenda do post.

Os fãs se derreteram pelo lindo clique de Maria Flor. "Linda", disse uma seguidora. "A serenidade no olhar de quem não precisa pagar um boleto sequer", brincou uma fã. "O papai ama demais", declarou o cantor Zé Felipe.

Mais cedo, Virginia mostrou o mapa astral da caçula, Maria Flor, que conta com uma combinação raríssima, e também da primogênita, Maria Alice (1). Os mapas foram feitos pela astróloga Duda Dias, que explicou que a recém-nascida conta com uma raridade em seu mapa: dois grandes trígonos! Um em signo de ar, indicando forte carisma, um caráter extrovertido e comunicativo e outro trígono nos signos de terra, indicando forte ambição e facilidade com finanças.

Confira a nova foto de Maria Flor:

