Zé Felipe beija barriguinha de grávida de Virgínia Fonseca: ''Família''

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 14h34

O cantor Zé Felipe (24) e a empresária Virgínia Fonseca (23) estão animados com a segunda filha, Maria Flor, e isso não é um mistério. Sem deixar o amor de lado, o compositor publicou, no início da tarde desta sexta-feira, 26, uma foto beijando a barriga da esposa.

Na postagem, compartilhada em seu perfil no Instagram, eles aparecem curtindo um dia de piscina enquanto o filho de Leonardo aparece dando um beijinho na barriga da amiga. A influenciadora, que aparece de biquíni no registro, também mostrou o barrigão de oito meses.

Já em outro registro, o artista brasileiro mostrou a filha mais velha, Maria Alice (1), se divertindo em um banho de ducha. No vídeo, ela aparece com um lacinho no cabelo e soltando uma gargalhada divertida: "Férias com a família", escreveu ele.

Vale lembrar que a família está de férias em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ainda nesta semana, a criadora de conteúdo usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques da viagem. Nas fotos, eles aparecem usando roupas de mergulho.

"Nossas miniférias, não me vejo sem vocês e nem lembro da minha vida antes de tê-los comigo!! Gratidão a Deus pela construção da minha família", declarou ela na legenda.

