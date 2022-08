Virginia Fonseca mostra passeio em família: "Nossas miniférias"

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou algumas fotos de um mergulho que fez com Zé Felipe e Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 18h45

Virginia Fonseca(23) usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques da sua viagem em família. A influenciadora digital está com Zé Felipe(24) e Maria Alice (1) em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Em seu perfil no Instagram, a famosa mostrou algumas fotos em que eles aparecem usando roupas de mergulho, e aproveitou a publicação para falar sobre seu amor pelo marido e pela filha.

"Nossas miniférias, não me vejo sem vocês e nem lembro da minha vida antes de tê-los comigo!! Gratidão a Deus pela construção da minha família", se declarou Virginia na legenda da publicação. Vale lembrar que a influencer está à espera de uma menina, que e chamará Maria Flor.

A postagem recebeu vários elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Tão perfeitos", falou outra. "Família linda. Que Deus abençoe vocês", falou uma internauta. "Essa família é muito especial. Que Deus proteja vocês", comentou uma fã.

Confira a publicação de Virginia Fonseca ao lado da família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Clique romântico

Nesta última quarta-feira, 24, Virginia e Zé Felipe surgiram em uma foto romântica no Instagram da influenciadora. Na foto, o casal aparece abraçado em uma cadeira na beira da piscina de casa, e ao redor deles há diversas velas para deixar a noite mais romântica. "Nos curtindo como se fosse lua de mel ou seria só lua", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!