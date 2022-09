Viviane Araujo mostra visita do filho no pediatra e se derrete: ''Lindo''

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo compartilhou imagens de Joaquim no pediatra e celebrou o ganho de peso

Viviane Araujo (47) está fazendo questão de dividir com os seguidores a nova rotina com o filho recém-nascido, Joaquim. Nesta quarta-feira, 21, a atriz mostrou a visita do herdeiro na pediatra e celebrou as conquistas.

Pelos stories do Instagram, a mamãe coruja publicou vídeo do bebê sendo pesado e celebrou ele ter engordado desde o nascimento.

Ela se divertiu com a evolução do pequeno: "Também, só mama!", disse. Pelas imagens, Joaquim está pesando 3,745 kg, o que significa que ele já ganhou cerca de 300 gramas nessas duas semanas de vida.

Recentemente, Viviane Araujo apareceu com o herdeiro no colo, enquanto ela olha para ela "hipnotizado", e aproveitou para brincar com o momento. "Eita que eu fiquei hipnotizado na beleza da minha mãe!! Rsrs", se divertiu.

VIVIANE ARAUJO SE PESA APÓS NASCIMENTO DO FILHO E SE SURPREENDE

A atriz Viviane Araújo (47) já está recuperando seu corpo após 15 dias do nascimento do filho, Joaquim. A famosa voltou à ginecologista para uma consulta pós-parto e se surpreendeu ao subir na balança. Na reta final da gestação, a artista chegou a alcançar cerca de 79,5 kg. Até aquela consulta, ela já havia ganhado 14 kg e o marido, Guilherme Militão, até brincou que 10 kg eram apenas do herdeiro. Após duas semanas do parto, a mamãe então teve uma surpresa.

Viviane Araújo subiu na balança e descobriu que está com 68,1 kg. Ou seja, a musa de Carnaval já conseguiu perder cerca de 11,4 kg desde o nascimento de seu primogênito. Sentindo-se mais sequinha, ela até apostou em uma calça jeans para ir à consulta.

