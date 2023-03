Viviane Araujo leva o filho para dia de trabalho: ''No camarim da minha mamãe''

Atriz Viviane Araujo encanta os seguidores ao mostrar o filho Joaquim sorridente e sentado em sofá no camarim de seu trabalho

A atriz Viviane Araujo (48) encheu seu feed de amor logo pela manhã desta sexta-feira, 31, ao compartilhar cliques inéditos do herdeiro!

Em seu feed no Instagram, a estrela mostrou que levou o pequeno Joaquim, de seis meses, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão (34) para acompanhá-la em dia de gravações do trabalho.

Nos cliques encantadores, o bebê aparece sentadinho em sofá e esbanjou fofura ao posar com um sorrisinho estampado no rosto. "Olha eu no camarim da minha mamãe!!!!!", se derreteu Viviane na legenda da postagem, como se fosse o próprio bebê dizendo.

Joaquim foi elogiado pelos fãs de Vivi, que o compararam com o pai. "Que fofura", "Que moreninho lindo! A cara do seu papai. Que Jesus o abençoe! Beijinhos", "Lindo! A cara do pai", "Príncipe mais lindo", destacaram.

Recentemente, Viviane se derreteu ao ver Joaquim ficar em pé sozinho. “Que isso, Joaquim, você já está em pé no berço filho, é isso mesmo?", disse ela, assustada com a cena.

Confira as fotos fofas do filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão:

Viviane Araujo reúne a família para celebrar seus 48 anos

O último sábado, 25, foi dia de festa na casa de Viviane Araújo, que completou mais um ano de vida e comemorou com post fofíssimo nas redes sociais!

A artista compartilhou uma série de fotos em que aparece agarradinha ao filho, Joaquim, e o maridão, Guilherme Militão, e celebrou a chegada dos 48 anos de idade com muito amor, carinho e simplicidade. Nos cliques, a famosa surgiu segurando o herdeiro nos braços e se derreteu pelos amores de sua vida.

"Meu maior presente de aniversário! Minha família! Eu só tenho a agradecer pela minha vida, do meu marido e do meu filho! Obrigada pela linda família que me destes, Senhor! Meu presente de Deus", declarou a Rainha de bateria do Salgueiro.

