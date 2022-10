Viviane Araujo conta que teve noite tensa com o filho e brinca: ''Que anjinho!''

Mamãe de primeira viagem Viviane Araujo surge amamentando o filho Joaquim e revela que o pequeno não a deixou dormir

CARAS Digital Publicado em 01/10/2022, às 11h44

A atriz Viviane Araujo (47) bateu um papo com os seguidores na manhã deste sábado, 01, ao surgir com o herdeiro e contou que teve uma madrugada difícil com o bebê.

Nos Stories de seu Instagram, a artista disse que o pequeno Joaquim, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão, não a deixou dormir. Ela apareceu amamentando o filho, que veio ao mundo no dia 06 de setembro.

"O periquitinho aqui mamando e a cara da mãe destruída. Esta noite foi tensa. Mas qual noite que não é?", disse ela, aos risos. "Tem umas mais e outras menos, mas nesta ele não me deixou dormir da meia-noite às quatro da manhã. Quando deu 6h30, acordou de novo, aí, mais mama", falou ainda.

A famosa disse que recebeu ajuda de uma enfermeira com os cuidados com Joaquim logo cedo: "Foi quando eu consegui dar uma descansada um pouquinho maior. Ele ficou até 10h30 com ela aqui e consegui dar uma dormida. E aí, ele acordou e ela já bateu no meu quarto: 'quer mamar'. Estamos aqui, né, filho? Novamente. Anjinho, né gente? Que anjinho", brincou ela.

"Mas ele é, sim, muito bonzinho. Só que tem dia que dá um pouquinho de trabalho, normal", acrescentou. Nas imagens, a atriz apareceu com a blusa molhada de leite. "Não dorme, não, que o outro [peito] está aqui te esperando. São 20 minutinhos em cada mama. Agora, vamos trocar que o outro [peito] já está aqui vazando esperando você", disse.

