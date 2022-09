Viviane Araújo relembra ensaio de Carnaval e avisa: "Mamãe já volta"

A atriz e dançarina arrancou elogios ao relembrar um vídeo sambando durante um ensaio de Carnaval da Salgueiro

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 20h52

Viviane Araújo (47) aproveitou o dia de TBT para recordar um vídeo sambando no carnaval. Nesta quinta-feira, 29, a atriz e dançarina mostrou a saudade que está sentindo da avenida ao compartilhar no feed do Instagram um vídeo em que aparece em um ensaio da Salgueiro, escola que é rainha de bateria.

Ao dividir o registro nas redes sociais, Vivi contou que em breve estará de volta ao samba. A artista, vale lembrar, deu à luz seu primeiro filho no começo do deste mês. Joaquim é fruto do relacionamento da musa com Guilherme Militão.

"#tbt ensaio de rua; mamãe já volta; junto do meu povo; Salgueiro; bateria furiosa; rainha", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Rainha das rainhas", disse uma seguidora. "Dona absoluta da avenida e dos nossos corações", afirmou outra. "A melhor que temos", comentou mais uma. "É simplesmente a melhor", falou uma fã.

Confira o TBT de Viviane Araújo no carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Clique fofo do filho

Na última terça-feira, 27, Vivi explodiu o fofurômetro ao publicar uma nova foto de seu filho, Joaquim. Na imagem, o menino aparece deitado usando uma blusa vermelha, calça clara e um tênis, com uma das mãos próximo a cabeça, como se estivesse pensativo. "Alerta de fofura passando na sua timeline!", avisou a mamãe coruja.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!