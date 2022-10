Viviane Araujo conquista 14 milhões de seguidores e publica foto inédita do filho, Joaquim

Viviane Araujo encantou ao compartilhar uma foto do filho ao conquistar 14 milhões de seguidores no Instagram

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 18h39

Nesta quinta-feira, 20, Viviane Araujo (47) usou as redes sociais para celebrar a conquista de 14 milhões de seguidores no Instagram. A atriz compartilhou um registro inédito do filho, Joaquim, e encantou.

No clique, o pequeno de um mês aparece com uma roupinha de frio composta por camiseta e calça. Ostentando fofura, o bebê posa para a câmera.

"Oi pessoal!!! Tô aqui pra agradecer pelos 14 milhões de corações juntinhos aqui com a minha mamãe! Ela me disse q tá muito feliz! E eu tb fiquei! Obrigado!", escreveu ela na legenda da publicação.

E claro que os admiradores babaram no menino. "Iti malia ... Que lindo gente", "Ainnnn que lindeza, parabéns", "Meu Deus que criança mais linda", dispararam eles nos comentários.

De macacão colado, Viviane Araújo choca com corpaço após um mês do nascimento do filho

A atriz Viviane Araújo (47) mostrou que já está recuperando o corpo que tinha antes da gestação do filho, Joaquim, de mais de um mês de vida. A famosa foi à academia treinar e impressionou ao registrar o momento com uma selfie.

No registro compartilhados em seus stories no Instagram, a musa de Carnaval surgiu deslumbrante fazendo pose no espelho do banheiro da academia. Usando um macacão preto bem colado ao corpo, ela provou que está recuperando sua silhueta sarada.

