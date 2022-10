Viviane Araujo posta foto do filho recém-nascido e apaixona web

A mamãe Viviane Araujo encantou os seguidores com foto de Joaquim

Viviane Araujo (47) é a mais nova mamãe e quando se trata de Joaquim, de um mês, estamos falando de fofura extrema. Superconectada, a influenciadora tem mostrado momento íntimos com o menininho, seus treinos para voltar à forma e falado sobre o puerpério.

Nos stories, a rainha de carnaval compartilhou uma foto do pequeno usando um conjuntinho azul com direito a touquinha e apaixonou os seguidores nesta terça-feira, 18.

Apesar de toda a felicidade, Viviane Araujo revelou recentemente que estava sofrendo críticas por ter babás para ajudar a cuidar de Joaquim. Ela falou sobre a importância das profissionais na vida da mulher: "É tão bom ela contar com algumas pessoas para ajudá-la nesse momento, que é delicado, apreensivo, que bate muitas inseguranças e medos. E nós, mulheres, termos uma rede de apoio nesse momento é de extrema importância. Seja como for: uma mãe, amiga, prima, irmã, um irmão ou marido, e as babás e enfermeiras. E, graças a Deus, eu consegui ter, eu pude colocar as enfermeiras para cuidarem comigo".

