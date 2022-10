Viviane Araujo amamenta o filho e desabafa: ''Um dia após o outro vamos nos ajustando''

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo comentou sobre a rotina do filho recém-nascido, Joaquim

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 14h11

Viviane Araujo (47) falou sobre a rotina do filho recém-nascido, Joaquim. Pelos stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem apareceu amamentando e comentou que teve uma noite tranquila com o herdeiro.

"Só gosta disso, dormir. Mas tem dia que também está agitado, e não quer dormir. Fica brigando com o sono. Mas hoje ele está calminho. Nessa noite ficou bem, calminho", disse ela.

Se adaptando à maternidade, a artista fez uma reflexão ao final do vídeo. "Assim vai, um dia após o outro a gente vai se ajustando", declarou.

Recentemente, Viviane Araujo contou que teve uma madrugada difícil com o bebê."O periquitinho aqui mamando e a cara da mãe destruída. Esta noite foi tensa. Mas qual noite que não é?", disse ela, aos risos. "Tem umas mais e outras menos, mas nesta ele não me deixou dormir da meia-noite às quatro da manhã. Quando deu 6h30, acordou de novo, aí, mais mama", falou ainda.

VIVIANE ARAUJO RELEMBRA ENSAIO DE CARNAVAL

Viviane Araújo (47) aproveitou o dia de TBT para recordar um vídeo sambando no carnaval. A atriz e dançarina mostrou a saudade que está sentindo da avenida ao compartilhar no feed do Instagram um vídeo em que aparece em um ensaio da Salgueiro, escola que é rainha de bateria. Ao dividir o registro nas redes sociais, Vivi contou que em breve estará de volta ao samba. A artista, vale lembrar, deu à luz seu primeiro filho no começo do deste mês. Joaquim é fruto do relacionamento da musa com Guilherme Militão.

