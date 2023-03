Vivian Amorim se derrete ao mostrar a filha andando sozinha: "Babo mesmo"

A apresentadora Vivian Amorim encantou os seguidores ao mostrar a filha, Malu, andando sem segurar em suas mãos

Vivian Amorim (30) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 27, ao compartilhar um vídeo encantador da filha, Malu (1 ano e dois meses), fruto de seu relacionamento com Leo Hirschmann.

Na gravação publicada no feed do Instagram, a apresentadora mostrou a herdeira andando sozinha, e confessou que estava orgulhosa de vê-la segura para caminhar se segurar em suas mãos.

"27/03/2023 - Hoje a Malu completa 1 ano e 2 meses (inclusive, saudade mesversários rs) e aproveito pra atualizar as titias e os titios que a nossa pequena começou a se sentir segura para andar sem segurar na mão", vibrou a mamãe coruja.

Em seguida, Vivian contou que às vezes Malu pede para segurar em suas mãos, mas mesma assim ficou feliz ao ver que a filha deu muitos passos sem a ajuda de ninguém. "Às vezes ela ainda pede para segurar, o que é totalmente normal, mas olha o taaaaanto que ela já anda sozinha… É ou não é pra se orgulhar e se emocionar? Eu num guento e babo mesmo!", completou a artista.

Nos comentários, Leo também se derreteu pelo vídeo da filha andando sozinha. "Malu andando (e equilibrando os bracinhos) é a coisa mais linda desse mundo e esse vídeo pode provar isso!", disse ele.

Confira o vídeo da filha de Vivian Amorim andando sozinha:

Comemoração dos 30 anos

No último dia 20, a apresentadora do Bate-Papo BBB Vivian Amorim completou mais um ano de via, e nas redes sociais, a artista compartilhou um ensaio fotográfico que fez em comemoração ao seu aniversário de 30 anos.

Nas imagens feitas por Ernna Cost, a apresentadora aparece usando um look todo preto brilhante em meio a decoração e balões prateados e até um bolo. "AAAAAAAAA, ESSE MOMENTO CHEGOUUU!!! Me sentindo linda, realizada e grata pra receber esse novo ciclo! Que Deus esteja sempre me conduzindo!", disse ela, usando a hashtag "Vivian 30tou".

