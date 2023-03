Vivian Amorim faz ensaio em comemoração aos 30 anos: ''Me sentindo linda, realizada e grata''

Aniversariante do dia!

Apresentadora do Bate-Papo BBB, Vivian Amorim celebra a chegada dos 30 anos e recebe carinho de famosos

Dia de festa para Vivian Amorim! Nesta segunda-feira, 20, a apresentadora do Bate-Papo BBB está completando mais um ano de via!

Nas redes sociais, a artista compartilhou um ensaio fotográfico que fez em comemoração ao seu aniversário de 30 anos.

Nas imagens feitas por Ernna Cost, Vivian aparece usando um look todo preto brilhante em meio a decoração e balões prateados e até um bolo. Na legenda da série de registros, a famosa celebrou mais um ciclo de vida.

"AAAAAAAAA, ESSE MOMENTO CHEGOUUU!!! Me sentindo linda, realizada e grata pra receber esse novo ciclo! Que Deus esteja sempre me conduzindo!", disse ela, usando a hashtag "Vivian 30tou".

Nos comentários, Vivian recebeu o carinho de amigos famosos. "Feliz aniversário lindeza. Vida de alegrias saúde e muitas vitórias", disse Ivete Sangalo. "Parabéns amiga!! Que Deus te abençoe sempreee!! Amo tuuu", declarou Lore Improta. "Parabéns, minha amiga querida!!!", desejou Bruno de Luca. "Parabéns Vivis!!!! Muitas felicidades LOVE U", comentou Pocah. "Parabéns hermana. Saúde saúde", disse Léo Santana.

Confira o post de aniversário de Vivian Amorim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivian Amorim (@amorimvivian)

Bruno de Luca mostra encontro com Vivian Amorim e família

Os apresentadores e colegas de trabalho Bruno de Luca e Vivian Amorim registraram o encontro que tiveram recentemente!

Na companhia da mulher, Sthéfany Vidal, o famoso publicou uma série de três cliques em que aparece com a primeira herdeira, Aurora, ao receber a visita da amiga e sua família, o marido, Leo Hirschmann, e a herdeira do casal, Malu, que fez um aninho em janeiro, na sua casa no Rio.

"Hoje foi dia da Aurora conhecer a Malu! No dia do mesversário de 4 meses, não tinha comemoração melhor. Muito feliz em ver minha amiga @amorimvivian sendo essa mãezona e também foi ótimo pegar algumas dicas, né amor @fany.vidal? @leohirschmann também colaborou muito com seu depoimento! Kkkkkk vida longa a amizade #maurora", escreveu De Luca.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!