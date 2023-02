Com a filha, Bruno de Luca mostra encontro com Vivian Amorim e Malu: ''Muito feliz''

Apresentador Bruno de Luca apresenta a filha, Aurora, para a herdeira da amiga e colega de trabalho, Vivian Amorim, a pequena Malu

Os apresentadores e colegas de trabalho Bruno de Luca (40) e Vivian Amorim (29) registraram o encontro que tiveram na segunda-feira, 07!

Na companhia da mulher, Sthéfany Vidal, o famoso publicou uma série de três cliques em que aparece com a primeira herdeira, Aurora, que completou 4 meses de vida, ao receber a visita da amiga e sua família, o marido, Leo Hirschmann, e a herdeira do casal, Malu, que fez um aninho em janeiro, na sua casa no Rio.

"Hoje foi dia da Aurora conhecer a Malu! No dia do mesversário de 4 meses, não tinha comemoração melhor. Muito feliz em ver minha amiga @amorimvivian sendo essa mãezona e também foi ótimo pegar algumas dicas, né amor @fany.vidal? @leohirschmann também colaborou muito com seu depoimento! Kkkkkk vida longa a amizade #maurora", escreveu De Luca ao legendar a postagem.

"Aiii, que delicia de encontroooo. Maurora foi ótimo HAHAHAHAH", disse Vivian nos comentários. "Queria estar nesse encontrooo!!! (Sem neném nenhum sendo meu, obviamente)", brincou Ana Clara Lima. "Aaahhh meus amores, que delícia de família. Não é fogo no parquinho, é bolinha de sabão, massinha… ai ai viu, quem nos viu, quem nos vê", declarou Titi Muller.

Confira o encontro de Bruno de Luca e Vivian Amorim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)

Bruno de Luca dá sua opinião sobre cancelamento

O apresentador Bruno De Luca, que comanda o BBB – A Eliminação com Ana Clara no Multishow, deu a sua opinião sobre a onda de cancelamentos nas redes sociais. Antes do início do BBB 23, ele contou que é contra o cancelamento e fala sobre as pessoas que tem a vida pública.

"Eu acho que essa onda de cancelamento é muito exagerada. A gente vive em sociedade e todas as atitudes públicas, que acontecem aos olhos da sociedade, podem ser comentadas. Ninguém é obrigado a dar opinião na vida de ninguém, mas a partir do momento que você é uma pessoa pública, que expõe sua vida, você está sujeito a ouvir a opinião dos outros. E eu acho que a gente sempre quer saber, a gente também quer aprender...", disse ele.

