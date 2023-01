Bruno De Luca dá sua opinião sobre cancelamento: 'Muito exagerada'

Apresentador do programa 'BBB – A Eliminação', Bruno De Luca comenta sobre a onda de cancelamentos nas redes sociais

O apresentador Bruno De Luca (40), que vai comandar o BBB – A Eliminação com Ana Clara (25) no Multishow, deu a sua opinião sobre a onda de cancelamentos nas redes sociais. Antes do início do BBB 23, ele contou que é contra o cancelamento e fala sobre as pessoas que tem a vida pública.

"Eu acho que essa onda de cancelamento é muito exagerada. A gente vive em sociedade e todas as atitudes públicas, que acontecem aos olhos da sociedade, podem ser comentadas. Ninguém é obrigado a dar opinião na vida de ninguém, mas a partir do momento que você é uma pessoa pública, que expõe sua vida, você está sujeito a ouvir a opinião dos outros. E eu acho que a gente sempre quer saber, a gente também quer aprender...", disse ele.

E completou: "A não ser que seja uma situação muito grave, né? Uma pessoa comete um crime e tal. Você já entendeu que a pessoa foi cancelada. Agora atitudes comuns do ser humano, erros. Eu sou totalmente contra o cancelamento. Acho que puxões de orelha ou opiniões que a pessoa vai ler aí vai botar a mão na consciência, vai se arrepender do erro, repensar a sua atitude. Eu acho que é válido. Ok, sempre bom, né? Ouvi crítica".

Prestes a acompanhar mais uma temporada do Big Brother Brasil, Bruno de Luca contou que está ligado em tudo o que aconteceu no reality show. "Assisto tudo o que eu posso sobre o programa, mas eu mantenho a minha rotina. Porque eu acabo tendo também outros trabalhos. Entre um compromisso e outro, sempre estou com fone de ouvido acompanhando o programa. Quando estou em casa deixo a TV 24 horas rolando o pay-per-view", contou.

Bruno de Luca reflete sobre o que viveu em 2022

Com o final de 2022, Bruno de Luca compartilhou um texto de reflexão nas redes sociais. Ele relembrou tudo o que viveu e as suas conquistas ao longo dos últimos meses.

"Que ano! 2022 começou muito bem profissionalmente em janeiro, no BBB A Eliminação, com uma parceria inusitada divertidíssima. Lá pra fevereiro, minha noiva @fany.vidal me deu a notícia maravilhosa de que iríamos ser papais. Comecei uma obra em casa pra receber nossa princesa. Fomos morar no deslumbrante Cdesign Hotel, no Recreio. Que temporada incrível passamos em frente a Pedra do Pontal. Agora que vc tá grávida, vamos ficar sossegados no carnaval, né amor? Oh no, oh no, vamos pra Sapucaí! A convite da Trident, levamos nossa pequena na barriga pra curtir o samba do RJ.

Gravidez e obra eh mt? Não, tá pouco, então chamei Mô pra apresentar o Vai Pra Onde? comigo, nova versão: Mozão. Em março, abril e maio fomos pra Jeri, Pipa, Natal, João Pessoa, Foz do Iguaçu, Barra Grande do Piauí e Delta do Parnaíba. Conhecemos lugares e pessoas únicas e inesquecíveis.

Em junho paramos pra comemorar os meus 40, onde pude reunir muitas pessoas que fizeram parte da minha vida, e foi maravilhoso. Queria brindar a vida", disse ele.

E continuou: "Depois da perda de pessoas tão queridas, tão próximas, não me resta dúvida que celebrar com quem a gente ama nunca eh demais. Em julho voltamos às viagens, e pra não perder o ritmo frenético, 2022 já me mandou uma série em agosto com meus Parças @tomcavalcante , @whinderssonnunes e @tirullipa , ainda trazendo uma agregada do barulho @jojotodynho que transformou nossa rotina em uma loucura engraçada maravilhosa. Obrigado por tudo @marcelo.zambelli.diretor ! Mas tem tanta coisa acontecendo nesse ano, tá faltando um festivalzinho de música né não? Teve. Setembro rolou Rock in Rio com a Movida e foi épico, e Aurora foi no seu primeiro festival com direito a Post Malone e Coldplay, meu Spotify todinho! A previsão de nascimento da Aurora pro fim de outubro vinha nos deixando muito tensos, pois havia uma viagem pra Islândia programada para a caçada a Aurora Boreal no mesmo mês. Mas Deus foi tão bom, que trouxe nossa Aurora antes da viagem, e assim pude ir tranquilo pra Islândia caçar a outra Aurora com a minha filha já caçada. Um grande passo na minha carreira de produtor foi dado com a estreia do doc Ronaldo, O Fenômeno. Um golaço da Beyond Films em sua estreia".