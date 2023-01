Com cliques encantadores, Vivian Amorim celebra aniversário de 1 ano da filha: "Maior amor das nossas vidas"

Vivian Amorim postou um ensaio fotográfico da filha, Malu, e prestou uma linda homenagem no aniversário de 1 ano da menina

Malu, filha de Vivian Amorim (29) e Leo Hirschmann, completou seu primeiro ano de vida nesta sexta-feira, 27, e os papais corujas comemoram a data com um lindo ensaio fotográfico.

Nas redes sociais, a apresentadora e ex-BBB dividiu com os seguidores algumas fotos da aniversariante toda produzida e sorridente, além disso, ela ainda mostrou a pequena toda lambuzada com o bolo de aniversário.

Já na legenda, Vivian agradeceu pela vida de Malu. "27/01 - Dia de agradecer pelo 1º aninho do maior amor das nossas vidas. Há 1 ano eu renasci. Há 1 ano eu descobri um dos meus maiores propósitos de vida. Há 1 ano eu me responsabilizo e me dedico a esse pinguinho de gente", começou ela.

Em seguida, a apresentadora falou sobre como a filha transformou sua vida. "Há 1 ano eu descobri o maior amor do mundo, o melhor cheiro do mundo e a risadinha mais gostosa do mundo. Há 1 ano eu conheci a minha melhor versão: Ser Mãe. Há 1 ano ela nasceu transformando tudo e trazendo amor, razão e alegria pra vida da nossa família", afirmou.

"Meu Deus, obrigada pela vida da Malu! Que ela continue crescendo em sabedoria, estatura e graça, que o seu anjinho da guarda esteja sempre ao seu lado e que Maria lhe cubra com o seu manto sagrado, amém!", finalizou.

Nos comentários, os fãs da ex-BBB deixaram mensagens de felicitações para Malu. "Feliz aniversário, Malu", disse uma seguidora. "Parabéns, Malu. Que Deus cubra com o manto sagra e derrame muitas bênçãos sobre a vida dela", desejou outra. "Parabéns família!!!!!! Felicidades e saúde de montão para essa princesa", falou uma fã.

Confira as fotos do ensaio fotográfico da filha de Vivian Amorim:

