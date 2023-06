Vivian Amorim revela susto com a saúde da filha: 'Desespero da mãe'

Vivian Amorim surpreende ao mostrar a filha com machinhas no rosto e revela o que aconteceu: 'Coração ficou pequeno demais'

A apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim preocupou os seus fãs ao mostrar uma foto da filha, Malu, de 1 ano e meio, com manchas vermelhas no rosto. Ela contou que a herdeira acordou com as manchinhas e revelou o susto que levou até receber um diagnóstico da pediatra da herdeira.

"Malu amanheceu com manchinhas vermelhas pelo corpo, mais concentradas no rosto. Consequência da roséola, conhecida como exantema súbito, nome difícil para virose que ela pegou. A pediatra explicou que é um quadro benigno e que vai regredir espontaneamente em até 5 ou 7 dias. Mas imaginem o desespero da mãe quando viu ela pintadinha assim... Ave Maria, o coração ficou pequeno demais", disse ela, e completou: "Mesmo dodói ela encontra disposição para brincar um pouquinho (...) Nossa bichinha é dura na queda e está aqui firme e forte na medida do possível".

Logo depois, ela atualizou os fãs sobre a evolução da herdeira. "A febre já diminuiu bastante, está quase zerada, já. Mas as manchas aumentaram. Dentro do esperado. Malu segue indisposta, não jantou quase nada, chorou na hora do banho (coisa que nunca acontece), e a tosse continua aperreando demais a bichinha. Por isso, continuamos com a inalação, aqui", afirmou.

Festa de aniversário da filha de Vivian Amorim

Há poucos meses, Vivian Amorim celebrou o primeiro aniversário da filha com uma festa luxuosa. A mamãe coruja mostrou a aniversariante toda produzida e sorridente, além disso, ela ainda mostrou a pequena toda lambuzada com o bolo de aniversário.

"27/01 - Dia de agradecer pelo 1º aninho do maior amor das nossas vidas. Há 1 ano eu renasci. Há 1 ano eu descobri um dos meus maiores propósitos de vida. Há 1 ano eu me responsabilizo e me dedico a esse pinguinho de gente. Há 1 ano eu descobri o maior amor do mundo, o melhor cheiro do mundo e a risadinha mais gostosa do mundo. Há 1 ano eu conheci a minha melhor versão: Ser Mãe. Há 1 ano ela nasceu transformando tudo e trazendo amor, razão e alegria pra vida da nossa família", afirmou.

"Meu Deus, obrigada pela vida da Malu! Que ela continue crescendo em sabedoria, estatura e graça, que o seu anjinho da guarda esteja sempre ao seu lado e que Maria lhe cubra com o seu manto sagrado, amém!", finalizou.