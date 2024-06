Virginia Fonseca se diverte ao mostrar filha 'descabelada': "Tirou o penteado"

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um registro divertido da filha, Maria Flor, após retirar o penteado da pequena; confira

Nesta quarta-feira, 12, Virginia Fonseca se divertiu nas redes sociais ao compartilhar um registro da filha mais nova, Maria Flor, 'descabelada'. A pequena foi clicada logo após desfazer um penteado.

“Tirou o penteado”, escreveu a esposa de Zé Felipe em meio à risadas. Na foto publicada nos Stories do Instagram, a herdeira surgiu com um vestido rosa e acessórios fofíssimos!

Confira o registro:

A apresentadora do 'Sabadou com Virginia' antecipou o Dia dos Namorados e se declarou para Zé Felipe na última terça-feira, 11. A influenciadora está junto com o cantor sertanejo há quase quatro anos e, neste período, namorou, se casou com o cantor e juntos são pais da Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um, e estão esperando o terceiro herdeiro, José Leonardo.

Com um compilado de fotos românticas ao lado do amado, ela dedicou um texto romântico para Zé em seu perfil no Instagram. "Dia dos namorados amanhã, e eu sou feliz demais por ter você como meu eterno namorado. Construímos uma história e uma família linda em menos de 4 anos juntos e sou muito grata a Deus por ter conhecido minha alma gêmea tão rápido assim", celebrou ela.

"Feliz dia dos namorados antecipado Josephino, até porque vc é e será meu namorado pro resto da minha vida, se Deus quiser. Feliz nosso dia que são todos os dias", finalizou a empresária e apresentadora.

Virginia vende valor milionário em live de sua marca de cosméticos

A influenciadora Virginia Fonseca é um fenômeno! Dona de uma marca de cosméticos, ela faturou R$ 4,6 milhões em apenas 20 minutos no último sábado, 8, durante uma live relâmpago. Com descontos entre 60% a 70%, a empresa faturou R$ 230 mil por minuto.

Segundo o extrato divulgado pela esposa de Zé Felipe nas redes sociais, foram vendidos mais de 30 mil produtos com ticket médio de R$ 151.

A promoção também aconteceu nos quiosques próprios da marca. Com cerca de 47,1 milhões de seguidores no Instagram, Virgínia contou que o faturamento foi de cerca de R$ 253 mil.

E com todo esse sucesso, a empresária costuma caprichar nos presentes que dá para os entes queridos! Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca surpreendeu Rafa Uccman com um anel luxuoso. Além de roupas e acessórios, a famosa investiu um alto valor em sua nova casa de praia com Zé Felipe. A propriedade que compraram era de um jogador e teve o valor revelado.