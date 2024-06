Virginia Fonseca se declara para Zé Felipe: 'Grata por ter te conhecido’

Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram o Dia dos Namorados antecipado; o casal começou a namorar dois dias depois de se conhecerem pessoalmente

Virginia Fonseca antecipou o Dia dos Namorados e se declarou para Zé Felipe nesta terça-feira, 11. A influenciadora está junto com o cantor sertanejo há quase quatro anos e, neste período, namorou, se casou com o cantor e juntos são pais da Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um, e estão esperando o terceiro herdeiro, José Leonardo.

Com um compilado de fotos românticas ao lado do amado, ela dedicou um texto romântico para Zé em seu perfil no Instagram. "Dia dos namorados amanhã, e eu sou feliz demais por ter você como meu eterno namorado. Construímos uma história e uma família linda em menos de 4 anos juntos e sou muito grata a Deus por ter conhecido minha alma gêmea tão rápido assim", celebrou ela.

"Feliz dia dos namorados antecipado Josephino, até porque vc é e será meu namorado pro resto da minha vida, se Deus quiser. Feliz nosso dia que são todos os dias", finalizou a empresária e apresentadora.

Nos comentários da publicação os fãs do casal se derreteram com a declaração: “Tudo que Deus planeja dura para sempre!!!! Amo vocês”, escreveu Poliana Rocha, mãe do cantor, “Quando falarem que amor verdadeiro não existe, eu irei mostrar essa foto e provar o contrário”, comentou um fã clube.

Vale lembrar que os dois se conheceram através das redes sociais. Um primo do sertanejo mostrou um vídeo de Virginia no TikTok para Zé Felipe, e ele tratou de puxar conversa por DM. Dois dias depois de se conhecerem, eles já estavam namorando.

Virginia se emociona após filha pedir para ver tio falecido

Mais cedo nesta terça-feira, 11, Virginia Fonseca emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento especial com sua filha, Maria Alice, de três aninhos. Nas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora mostrou sua primogênita perguntando sobre seu tio-avô falecido, Leandro (1961-1998), irmão e antiga dupla sertaneja de Leonardo.

Através dos stories do Instagram, Virginia gravou um vídeo enquanto suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, de apenas um ano, folheavam álbuns de fotos antigas da família paterna. Enquanto passavam pelas fotos, a influenciadora, que está grávida de um menino, José Leonardo, perguntava quem eram as pessoas e as pequenas precisavam identificá-las.