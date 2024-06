Bia Miranda encanta ao mostrar rosto do filho pela primeira vez: "Pari meu marido"

Bia Miranda mostrou o rostinho do filho, Kaleb, pela primeira vez e semelhança com o pai, DJ Buarque, impressionou os fãs

Bia Miranda encantou os seguidores ao mostrar, pela primeira vez, o rostinho de Kaleb, seu primogênito com o DJ Buarque, nesta segunda-feira, 17. O pequeno nasceu no início de junho, e teve uma sequência de fotos suas publicadas pela nova mamãe coruja nas redes sociais.

No carrossel de fotos compartilhado no Instagram, Kaleb aparece com uma fantasia de urso, dormindo ao lado do pai, no colo de Bia, e sorrindo com os olhos fechados. "Pra quem queria ver o rostinho do Kaleb: pari meu marido (risos)", brincou a ex-A Fazenda na legenda da publicação.

Nos comentários, muitos internautas concordaram com a semelhança de Kaleb com o pai. "Você gerou uma miniatura do papai", apontou uma seguidora. "Príncipe", disse outra. "Parece o papai, Deus abençoe vocês sempre", escreveu mais uma.

Há alguns dias, Bia desabafou sobre os comentários de que estaria 'com drama' para mostrar o bebê. "Gente, não estou ligando, vou mostrar o Kaleb quando eu sentir vontade. Se você tem um filho e quer mostrar na internet, mostra, sem julgamento nenhum. Só que eu vi tantos comentários ruins esses dias que eu não quero colocar meu filho nessa exposição, [no meio] dessa ruindade dessas pessoas", desabafou nos Stories do Instagram.

Confira a sequência de fotos compartilhada por Bia Miranda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Bia Miranda explica motivo do desmaio durante o puerpério

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda deu um susto em sua família na última quinta-feira, 13, ao desmaiar durante o puerpério. Ela deu à luz Kaleb, seu primeiro filho, há poucos dias e está em casa com o bebê. Porém, ela teve uma tontura e desmaiou.

Depois do assunto ganhar repercussão na internet, Bia apareceu nos stories do Instagram para explicar o que aconteceu. Ela contou que desmaiou por causa do banho quente. Ela sentiu uma tontura e desmaiou na cama. Apesar do susto, ela está bem.

"De manhãzinha eu fui tomar banho. Eu estava com um pouquinho de cólica. Cólica pós-parto. E meu banho é quentão, Aí fiquei bastante tempo no banho quente, Aí eu saí no quarto e gritei o Rafa e desmaiei na cama. Só que agora já estou melhor", disse ela.