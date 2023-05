Virginia Fonseca posa com a filha caçula e semelhança impressiona: "Sua cara"

Influenciadora digital Virginia Fonseca encanta seguidores ao posar com a filha mais nova em festinha da família

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros inéditos em suas redes sociais nesta quarta-feira, 17. A loira posou ao lado das filhas, Maria Alice (2) e Maria Flor (1), fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe (25). Mas a caçula do casal acabou roubando a cena nos cliques, por conta de sua semelhança com a mamãe coruja.

As fotos foram compartilhadas no perfil oficial das meninas no Instagram, o Marias Baby. No primeiro clique, Virginia surgiu sem maquiagem com a herdeira mais nova, que aparece super sorridente no colo da mãe. Em seguida, ela adicionou uma foto da filha mais velha se divertindo em uma festinha da família.

“Estamos por aqui curtindo a festa do titio e da titia, papais do nosso priminho Gabrielzinho”, a influenciadora legendou a publicação. Impressionados com a semelhança entre Virginia e Maria Flor, que está prestes a completar dois aninhos, os seguidores deixaram elogios para a menina e sua irmãzinha nos comentários.

“A flor é a cara de Virgínia”, comentou uma admiradora. “Realmente a Maria Flor está a cara do seu pai”, opinou mais uma. “A florzinha carrega muito sua ancestralidade… Seu pai está aí”, disse outro admirador. “Sua cara”, comentou mais um. “Maria Alice tá enorme”, disse outra seguidora sobre a filha mais velha de Virginia. "Mali sempre autêntica e linda", elogiou outro.

