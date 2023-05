Virginia Fonseca e Zé Felipe dançam em frente a jatinho em novo vídeo e causam polêmica

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe causaram polêmica nas redes sociais ao surgirem dançando em vídeo

Nesta terça-feira, 16, Virginia e Zé Felipe causaram comoção nas redes sociais ao surgirem dançando em novo vídeo.

A influenciadora compartilhou em seu Instagram um vídeo onde dançava com o marido na frente do jatinho particular da família.

A aeronave que tem um adesivo de um desenho do casal com as filhas Maria Flor e Maria Alice foi um presente de Virginia para o amado.

Nos comentários da postagem, os seguidores do casal não aprovaram a música que o casal estava dançando. Virginia e Zé surgiram fazendo uma coreografia para a nova canção do cantor: “Macho preferido”.

“Misericórdia, o que as músicas do Zé viraram?”, questionou uma seguidora nos comentários. E outra fã criticou: “Gostava tanto das músicas do Zé quando ele cantava sertanejo”.

Apesar das duras críticas, algumas pessoas saíram em defesa do casal nos comentários. “Qual o sentido de a pessoa vir e criticar? Se não gostou, passa reto. Eu gostei”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “O povo que está criticando, não adianta porque daqui a pouco está na mais tocadas, como todas as músicas dele. Onde a Virginia põe a mão vira sucesso”.

Presente luxuoso!

Neste último domingo, 14, Virginia surpreendeu seus seguidores ao revelar qual foi seu presente de Dia das Mães.

O marido da influenciadora, Zé Felipe, comprou uma peça luxuosa e caríssima para presentear a mãe de Maria Flor e Maria Alice.