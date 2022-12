Virginia Fonseca impressiona com foto de ensaio com a filha caçula: ''Lindas''

Influenciadora Virginia Fonseca surgiu arrasadora segurando Maria Flor em ensaio e recebeu elogios

A influenciadora Virginia Fonseca (23) encantou ao compartilhar um novo clique com a filha caçula, Maria Flor, de dois meses. Nesta quinta-feira, 29, a famosa publicou um registro segurando a pequena em um ensaio e chamou a atenção.

Na foto, a esposa do cantor Zé Felipe (24) apareceu toda produzida e ostentando sua barriga chapada com a herdeira no colo.

Vestindo um top e uma calça jeans, Virginia Fonseca posou arrasadora com Maria Flor em seu braço usando apenas uma fralda. "Uma Florzinha, pequeneninha. Te amo demais Fluris", declarou-se a loira.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a dupla de elogios. "Lindas", admiraram os fãs. "Maravilhosas", falaram outros.

Ainda recentemente, Virginia Fonseca dividiu opiniões ao exibir seu abdômen seco após semanas do nascimento da segunda filha. Em outro momento, ela ficou indignada ao receber comentários negativos sobre a aparência da filha caçula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca explica motivo de ter viajado sem as filhas e desabafa

A influenciadora Virginia Fonseca foi nos últimos dias para os EUA para receber o prêmio de Influenciadora Brasileira do Ano no People's Choice Awards. Sem as filhas, ela e Zé Felipe fizeram a viagem internacional e a mamãe explicou o motivo de estarem sozinhos ao desabafar sobre a falta que está sentindo das pequenas.

Em sua rede social, a influenciadora compartilhou uma foto das herdeiras, Maria Alice, de um ano, e Maria Flor, de um mês, juntinhas e contou que precisou viajar de última hora.

"Eu estou com tanta saudade... primeira vez que viajo pra tão longe sem minhas cutucas! Foi uma viagem em cima da hora e eu não consegui trazê-las, até porque minha pequena Flor nem visto tem, mas ver elas vivendo esses momentos juntinhas deixa meu coração mais quentinho!", contou.

