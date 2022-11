Virgínia Fonseca divide opiniões ao mostrar barriga chapada: ''É plástica''

Influenciadora Virgínia Fonseca chocou ao exibir abdômen recuperado após dias de parir a segunda filha

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 08h12

A influenciadora Virgínia Fonseca (23) deu o que falar ao mostrar sua barriga mais uma vez na rede social. Neste sábado, 12, a esposa de Zé Felipe (24) registrou como ficou a região após uma drenagem e chocou ao surgir bem sequinha.

Menos de um mês de ter parido sua segunda filha, Maria Flor, a nora de Poliana Rocha (45) apareceu com as curvas bem definidas e torneadas. A boa forma da famosa deu o que falar na web dividindo opiniões entre admiradores e críticos, que acharam falta de responsabilidade dela a atitude de exibir a boa forma impressionante.

"Gente a @virginia pariu não faz 1 mês e tá com barriga melhor que a minha que nem pari", brincou o perfil do Instagram Otariano ao publicar o registro. Nos comentários, os internautas também deram suas opiniões. "Isso não é normal gente, o nome disso é plástica", escreveu uma pessoa. "Importante: mulheres, não se cobrem", falou outra. "Ela tem lipo galera", relembrou uma seguidora sobre o procedimento que a loira fez antes do nascimento da primeira filha, Maria Alice.

Na época em que decidiu fazer a lipo LAD, Virgínia Fonseca explicou que queria tirar uma gordura das costas."É um vídeo que eu poderia não fazer, mas eu escolhi fazer, porque acho que eu devo explicações a vocês sobre isso. [...] Já fiz lipo, já coloquei silicone, a minha barriga é chapada, eu não tenho o que fazer na minha barriga. O que vou fazer é o seguinte, eu tenho uma gordurinha localizada nas costas, que quando fiz a lipo ela não saiu totalmente", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Virgínia Fonseca explode o fofurômetro com foto da filha caçula dormindo: ''Cópia do Zé''

A influenciadora Virgínia Fonseca encantou ao compartilhar um novo clique da filha caçula, Maria Flor, de apenas algumas semanas de vida. Neste sábado, 12, ela mostrou a herdeira mais nova dormindo e deu um show de fofura para seus seguidores.

Segurando a mão da pequena, a esposa de Zé Felipe esbanjou amor no registro e falou sobre o sentimento de ser mãe de mais uma menina. O clique deixou os internautas impressionados pela semelhança da garota com o pai.

