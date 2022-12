Virginia Fonseca explica motivo de ter viajado sem as filhas e desabafa: ''Tanta saudade''

Influenciadora Virginia Fonseca mostrou foto das filhas juntinhas e lamentou por não estar com elas por estar viajando

A influenciadora Virginia Fonseca (23) foi nos últimos dias para os EUA para receber o prêmio de Influenciadora Brasileira do Ano no People's Choice Awards. Sem as filhas, ela e Zé Felipe (24) fizeram a viagem internacional e a mamãe explicou o motivo de estarem sozinhos ao desabafar sobre a falta que está sentindo das pequenas.

Em sua rede social, a influenciadora compartilhou uma foto das herdeiras, Maria Alice, de um ano, e Maria Flor, de um mês, juntinhas e contou que precisou viajar de última hora.

"Eu estou com tanta saudade... primeira vez que viajo pra tão longe sem minhas cutucas! Foi uma viagem em cima da hora e eu não consegui trazê-las, até porque minha pequena Flor nem visto tem, mas ver elas vivendo esses momentos juntinhas deixa meu coração mais quentinho!", contou.

Por fim, Virginia Fonseca escreveu uma mensagem para as meninas serem irmãs unidas. "E quero que seja assim por toda a vida! Que sejam parceiras, amigas, confidentes, carne e unha", escreveu a mamãe coruja.

Após receber o prêmio fora do Brasil, a influenciadora agradeceu o apoio do marido em sua rede social mostrando fotos do evento.

Virginia e Zé Felipe viajam para Portugal com as filhas e recebem críticas dos seguidores

Nas últimas semanas, a influenciadora Virginia Fonseca e seu marido, o cantor sertanejo Zé Felipe, embarcaram em uma viagem para Portugal, e resolveram levar as filhas, Maria Alice e Maria Flor, de apenas 1 mês de vida. A influencer publicou em seu Instagram uma foto da família dentro do avião e escreveu: “Alô Malta, estamos chegando, que Deus nos acompanhe”, escreveu referindo-se ao país de Malta, perto de Portugal.

Apesar de aparecer em seus stories vibrando pela primeira viagem internacional da pequena Maria Flor, Virginia recebeu algumas críticas por levar a recém-nascida, ainda sem tomar todas as vacinas necessárias. “Podem falar o que quiser mais e muita irresponsabilidade viajar com uma criança com menos de 2 meses sem ter tomado nenhuma vacina necessária que Deus a proteja”, escreveu uma seguidora. “Até esses dias estava reclamando de dor, agora já tá ótima”, escreveu outra, apontando para as dores de cabeça, que a influencer se queixa frequentemente.

