Grávida, Virginia Fonseca fala sobre mal-estar por conta do tamanho da barriga

Esperando a segunda filha, Virginia Fonseca conta que passou mal por causa do tamanho de sua barriga de grávida

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 17h21

Virginia Fonseca (23), influenciadora e esposa do cantor Zé Felipe (24), veio à público para contar que está se sentindo mal por conta da gestação de Maria Flor, segunda filha.

A influenciadora utilizou seu Instagram para falar que estava tendo falta de ar em alguns momentos do dia. Ela acredita que a culpa seja do tamanho de sua barriga. “Para mim essa barriga está enorme. Eu sento, me dá falta de ar. Eu deito, me dá falta de ar. Ou é calor? Eu não sei o que é, mas eu acho que é a Maria Flor, acho que é a barriga”, contou.

Virginia Fonseca mostra barriga em Story - Créditos: Reprodução / Instagram

No oitavo mês de gestação, Virginia aproveitou para falar com os seguidores que sente que sua segunda filha já está cada vez mais próxima de nascer. Emocionada, ela disse que sente Maria Flor se encaixando em sua barriga para o momento do nascimento. Contou também que está sentindo pontadas fortes na região da virilha, sentindo a bebê mais embaixo conforme o tempo vai passando.

"E deixa eu falar um negócio com vocês, não lembro se da Maria Alice eu fiquei com 33 semanas, mas já to sentindo a Florzinha bem ebaixo kkkk umas pontadas fortes na virilha, já to andando meio torta kkk parecendo uma pataaaaa mesmo, por causa do incômodo na virilha", contou a influenciadora sobre as dores que vem sentido.

Virginia mostra barrigão de 33 semanas de top e legging

Virginia Fonseca mostrou em suas redes sociais o tamanho de sua barriga de grávida, em sua segunda gestação.

Nos Stories do Instagram, a empresária postou selfies mostrando a evolução de sua barriga e brincou: "Na boa, o que que tá rolando com a Maria Flor?", impressionada com o tamanho do barrigão.