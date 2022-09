De top e legging, Virginia mostra barrigão de 33 semanas e conta que está sentindo pontadas

Influenciadora Virginia Fonseca exibe evolução da gestação aos 7 meses e conta que está sentindo fortes pontadas à espera de Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 10h29

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) está radiante com sua segunda gestação e usou as redes sociais para exibir como está o barrigão!

À espera de Maria Flor, sua segunda filha com o cantor Zé Felipe (24), com quem já tem Maria Alice, de um aninho, a influenciadora digital está grávida de sete meses e meio.

Nos Stories de seu Instagram, na quinta-feira, 15, a empresária compartilhou selfies em frente ao espelho mostrando a evolução de sua barriga e até chegou a brincar: "Na boa, o que que tá rolando com a Maria Flor?", disse ela, impressionada com o tamanho da barriga, ao posar de conjuntinho fitness verde.

Momentos depois, Virginia, que recentemente mostrou a decoração do quartinho da caçula, revelou que está sentindo pontadas fortes na virilha na trigésima terceira semana de gravidez.

"E deixa eu falar um negócio pra vocês... Não lembro se da Maria Alice eu fiquei assim com 33 semanas, mas já estou sentindo a Florzinha bem embaixo kkkk", revelou ela. "Umas pontadas fortes na virilha. Já estou andando meio torta kkk parecendo uma pata mesmo por causa do incômodo na virilha", disse ainda.

Confira o tamanho da barriga de Virginia na segunda gestação:

Virginia mostra Zé Felipe conversando com a filha na barriga

Recentemente, Virginia Fonseca encheu seu feed de amor ao compartilhar momento fofo de Zé Felipe com a filha Maria Flor, que ainda está na barriga da mamãe! Na noite de terça-feira, 13, ela celebrou a chegada da 33ª semana da segunda gravidez ao publicar vídeo ao lado do marido. Zé aparece fazendo carinho e dando beijos na barriga da amada e conversando com a pequena Maria Flor: "Flor... Florzinha, caçulinha! Seu pai que tá falando com você, Flor! Mexe pro seu papai aí!", disse o cantor. "Florzinha conversando horrores com o papai dela!!! 33 semanas e cada dia que passa fico mais ansiosa e empolgada pra te conhecer Flururu @mariasbaby, que Deus abençoe e que você venha com muitaaa saúde", se derreteu Virginia ao postar o registro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!