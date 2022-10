Virginia Fonseca fala de ansiedade para chegada da segunda filha: ''Mix de emoções''

Influenciadora Virginia Fonseca faz desabafo na reta final da gravidez de Maria Flor: ''Parece até que to sendo mãe de primeira viagem''

A mamãe Virginia Fonseca (23) está radiante e não escondeu a ansiedade para o nascimento de sua segunda filha com Zé Felipe (24).

Ao compartilhar foto de ensaio fotográfico feito na fazenda Talismã em que aparece com a primogênita Maria Alice, de um ano e quatro meses, fruto do casamento com o filho de Leonardo (59), a empresária, que está na reta final da gravidez à espera de mais uma menininha, que se chamará Maria Flor, desabafou sobre o sentimento no final da gestação.

"Está chegando o dia de conhecer nossa princesinha caçula… Confesso que dentro de mim está um mix de emoções, ansiedade, medo, felicidade, tensão. Parece até que to sendo mãe de primeira viagem kkk (mas recebi muitas mensagens de mamães falando que se sentiram e se sentem igual a mim, então acho que é normal né?!)", começou escrevendo a youtuber, que já está de quase 9 meses.

"Mas enfim, só peço a Deus que nossa Florzinha venha com muitaaa saúde, porque amor tem pra dar e vender. Deus me honrou com uma família linda e isso me dá forças sempre. Vem Florzinha, sua família ta te esperando, meu amor", disse ainda Virginia.

Recentemente, Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao mostrar a evolução da segunda gestação! A empresária posou usando um vestido preto bem coladinho ao corpo, de mangas longas e na altura do joelho, exibindo o barrigão: "O tamanho da Flor", disse ela na publicação. Para completar o visual, Virginia escolheu um par de saltos altos pretos. Ao chegar em casa após gravação de clipe do marido, Virginia mostrou o papai babão conversando com a bebê na barriga. "Florzinha, você tá mexendo?", perguntou Zé.

