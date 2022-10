Virginia Fonseca impressiona fãs com tamanho da barriga na reta final da gravidez

À espera da segunda filha com Zé Felipe, influenciadora Virginia Fonseca posa de vestido justinho e exibe o tamanho do barrigão

Na reta final da gravidez, a influenciadora digital Virginia Fonseca (23) surpreendeu os fãs ao mostrar a evolução da segunda gestação!

A empresária está de 37 semanas à espera de mais uma menininha, Maria Flor, que deve nascer em breve, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe (24), com quem já tem Maria Alice, de um ano e quatro meses.

Nos Stories de seu Instagram, na quinta-feira, 13, a loira posou usando um vestido preto bem coladinho ao corpo, de mangas longas e na altura do joelho, exibindo o barrigão: "O tamanho da Flor", disse ela na publicação. Para completar o visual, Virginia escolheu um par de saltos altos pretos.

Ao chegar em casa após gravação de clipe do marido, Virginia mostrou o papai babão conversando com a bebê na barriga. "Florzinha, você tá mexendo?", perguntou Zé.

Confira o barrigão de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca grava clipe com o marido, Zé Felipe

Mesmo na reta final da segunda gravidez, a influenciadora Virginia Fonseca continua trabalhando. Na quinta-feira, 13, ela gravou uma participação em um novo videoclipe do seu marido Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo (59).

Em seu perfil no Instagram, Virginia mostrou os bastidores da gravação e parte da preparação. "Já estão quase acabando os dias com barrigão, então deixa a mãe se exibir bastante por enquanto", disse ela em uma postagem.

