Virginia Fonseca exibe barrigão na reta final da gestação: "Falta pouco"

Com 37 semanas de gestação, a influenciadora digital Virginia Fonseca encantou ao mostrar o barrigão de grávida

Virginia Fonseca(23) completou 37 semanas de gestação neste domingo, 9, e encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques exibindo o barrigão de grávida.

A influenciadora digital, que está à espera de Maria Flor, sua segunda filha com o cantor sertanejo Zé Felipe (24), mostrou o tamanho da barriga ao surgir com uma lingerie preta ao tirar fotos em frente ao espelho.

Na legenda da publicação, a mamãe coruja falou sobre a reta final da gravidez. "37 semanas. Falta pouco para conhecer nossa caçula", disse ela, que também é mãe de Maria Alice, que está com um ano e quatro meses.

Os seguidores encheram a gravidinha de elogios. "Está tão linda", disse uma internauta. "Que barrigão mais lindo", escreveu outra. "A gravidinha mais linda do mundo", falou uma seguidora. "Que coisa mais linda. Que Deus abençoe sua família", comentou uma fã.

Recentemente, Virginia preocupou os fãs ao contar sobre uma nova crise de dores de cabeça. A influencer, que explicou que está convivendo com o incômodo nos últimos meses, descobriu através de sua médica que está com cefaleia tensional. "Se me falarem que cocô do Kennedy melhora a dor de cabeça, eu como", confessou ela na ocasião. Em maio deste ano, inclusive, a influencer chegou a ficar internada após um diagnóstico parecido.

