Virginia Fonseca curte praia com Maria Alice e baba: ''Sorriso mais lindo do mundo''

Viajando com a família, influenciadora digital Virginia Fonseca compartilha fotos fofas com a primogênita Maria Alice no mar

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor ao publicar novas fotos com sua primogênita do casamento com o cantor Zé Felipe (24)!

Nesta sexta-feira, 06, a empresária encantou seus seguidores ao mostrar a pequena Maria Alice, de um ano, curtindo praia. Sem dar detalhes do local onde estão, a loira posou de biquíni exibindo o corpão pouco tempo após dar à luz a segunda filha, Maria Flor, que nasceu em outubro de 2022.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a garotinha esbanjou fofura ao surgir sorridente no colo da mamãe usando um biquíni neon e se divertindo dentro d'água.

"Sorriso mais lindo do mundo! Te amo, Maria", escreveu Virginia ao legendar a postagem.

"Eu amooo vocês demaissssss", declarou Zé Felipe. "Família lindaaaaa", "Que pituquinhaaaa", "Maria Alice tá tão grande", "Perfeitas", "Eu não consigo entender pq de tanta gente falar mal de Virgínia! Tá doido! Que família abençoada. E sigam assim", disseram os fãs. Alguns internautas voltaram a criticar Virginia por só estar postando fotos com Maria Alice.

Confira os registros de Virginia Fonseca na praia com Maria Alice:

Virginia Fonseca é atacada por internautas na web por postar fotos com Maria Alice

Recentemente, Virginia Fonseca compartilhou nas redes sociais um momento único que vivenciou ao lado da família. A influenciadora e o cantor Zé Felipe, decidiram seguir a tradição e enterrar o umbigo da filha caçula, Maria Flor, de 2 meses.

“Minha vida. Photo dump do nosso dia na fazenda, hoje enterramos o umbigo da Florzinha no mesmo lugar que foi enterrado o da Maria Alice”, explicou Virgínia na legenda.

Porém, a influenciadora não contava com o ataque dos haters de plantão em seu post, ao notarem a falta de Maria Flor nas fotos. “300 fotos com Maria Alice, 1 com a Florzinha, meu deus mulher”, escreveu uma internauta. “O momento era pra ser da Maria Flor, mas…”, disparou outra. Indignados com os comentários desnecessários, alguns fãs sairam em defesa da influenciadora e rebateram: “A mulher não pode fazer nada, calma que a bebê ainda é pequenina. Percebo que ela não posta muito e está certa, de todo jeito vocês iriam reclamar. Vocês deveriam cuidar da vida de vocês”, disse um admirador. “Nossa povo é maldoso demais nesses comentários, até parece que ela como mãe não ama as duas incondicionalmente. A diferença é que a Maria Alice já é mais grandinha e quer mais atenção”, comentou outra.

