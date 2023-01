Virginia Fonseca é atacada por internautas após compartilhar foto de Maria Alice: "Meu Deus!”

Internautas se revoltam com Virginia Fonseca ao notarem ausência da filha caçula em momento especial

Na última segunda-feira, 02, Virginia Fonseca (23) compartilhou nas redes sociais um momento único que vivenciou ao lado da família. É que a influenciadora e o cantor Zé Felipe (24), decidiram seguir a tradição e enterrar o umbigo da filha caçula, Maria Flor, de 2 meses.

“Minha vida. Photo dump do nosso dia na fazenda, hoje enterramos o umbigo da Florzinha no mesmo lugar que foi enterrado o da Maria Alice”, explicou Virgínia na legenda.

Porém, a influenciadora não contava com o ataque dos haters de plantão em seu post, ao notarem a falta de Maria Flor nas fotos. “300 fotos com Maria Alice, 1 com a Florzinha, meu deus mulher”, escreveu uma internauta. “O momento era pra ser da Maria Flor, mas…”, disparou outra.

Indignados com os comentários desnecessários, alguns fãs sairam em defesa da influenciadora e rebateram: “A mulher não pode fazer nada, calma que a bebê ainda é pequenina. Percebo que ela não posta muito e está certa, de todo jeito vocês iriam reclamar. Vocês deveriam cuidar da vida de vocês”, disse um admirador. “Nossa povo é maldoso demais nesses comentários, até parece que ela como mãe não ama as duas incondicionalmente. A diferença é que a Maria Alice já é mais grandinha e quer mais atenção”, comentou outra.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca resolveu aproveitar a piscina da Fazenda Talismã, de seu sogro, Leonardo (59), para ostentar uma barriga para lá de chapada.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

