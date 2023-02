Viih Tube se emociona ao sair de ultrassom da filha Lua: “Deu risada”

A influenciadora Viih Tube revelou que se emocionou no mais recente ultrassom da filha Lua e mostrou imagens da herdeira que está chegando

Nesta quarta-feira, 22, Viih Tube (22) emocionou seus seguidores ao contar momento que viveu ao fazer o mais recente ultrassom em preparação para a chegada da primeira filha, Lua.

“Chorei hoje no ultrassom. Vocês não sabem o que a Lua fez, gente. Eu estava falando: ‘Menina, você vai ser puxar o seu pai azarado que acerta zero sei lá quantas vezes uma prova. Você vai ficar sentada? Que é isso menina, vamos virar’”, comentou Viih sobre o ultrassom da filha que é fruto do seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32).

Então, a influenciadora contou que algo inesperado e emocionante aconteceu: “Vocês acreditam que na hora ela [médica] tirou uma foto, daqueles simultâneos que mexe e fica tipo um vídeo de como ela está lá dentro, e ela deu risada”.

“Ela deu uma risadinha. Eu comecei a chorar na hora”, comentou a participante do BBB 21 que estava acompanhada do namorado no carro.

Viih ainda comentou que a filha, que virá ao mundo em breve, está a sua cara: “Começou a cara do Eli, virou a minha. A médica concordou. Tá com o meu nariz, com a minha boca, minha bochecha”. Porém, Eliezer discordou: “Está contando mentira nos seus stories”.

Reprodução: Instagram

Está chegando!

Na semana passada, Viih e Eliezer mostraram que estão se organizando para a chegada de Lua, ao surgirem nas redes sociais montando o quartinho da filha.

Os pais de primeira viagem ainda comentaram: “A gente tá montando tudo que a gente ganhou, aqui a gente montou esse nana neném que coloca o neném e mexe, muito legal. Ali tem um berço, um carrinho e uma banheira. Tá cheio de coisa pra gente montar”.