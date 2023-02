Viih Tube e Eliezer organizam as coisas para a chegada da primeira filha: “Nosso Carnaval começou”

Casal compartilhou os preparativos para a chegada da pequena Lua.

Tá chegando a hora! Nesta quinta-feira, 16, Viih Tube (22) e Eliezer (32) compartilharam com seus seguidores que tiraram um tempinho especial para organizar as coisas da filha, a pequena Lua. Ao compartilhar os preparativos com os fãs, o ex-BBB Eliezer brincou: "Nosso Carnaval começou".

“A gente tá montando tudo que a gente ganhou, aqui a gente montou esse nana neném que coloca o neném e mexe, muito legal. Ali tem um berço, um carrinho e uma banheira. Tá cheio de coisa pra gente montar”, contou Eli

“Como é que ta ai o processor amor?” perguntou ele pra amada, que respondeu que estava bom enquanto montava a parte de um dos berços da Lua

Eli ainda explicou todos os métodos de organização do casal e como ficou a divisão de tarefas entre eles. Enquanto ele fica com a força bruta, Viih faz a força pensante. "Ela pensa onde vai encaixar tudo e eu vou montando, abrindo caixa e fazendo força", disse.

O influencer ainda questionou a namorada pela quantidade de berços: “Eu não sei o que deu na cabeça da vitória, vitória tube, só nessa casa aqui tem três… não, são 4 berços”. A youtuber justificou dizendo que ganhou grande parte e que pretende doar a maioria.

Viih Tube se emociona ao entrar pela primeira vez no quarto da filha.

Na reta final da gestação, Viih Tube se emocionou ao ver o quarto da primogênita pela primeira vez. Na última terça-feira, 14, através dos Stories do Instagram, ela compartilhou a reação ao entrar no quarto da herdeira após a finalização da reforma.

"Essa é a minha situação saindo do quarto da Lua agora. Eu acabei de ver o quartinho dela pela primeira vez", disse ela, ao sair do cômodo completamente emocionada.

Ainda no último mês, a ex-sister surpreendeu os seguidores ao compartilhar detalhes do quarto de Lua. No teto, a mamãe de primeira viagem explicou: “Vai ter um céu estrelado aqui”. A ex-BBB ainda mostrou a parede do quarto cheia de plantas com o planejamento do quarto: “Aqui tem todo o planejamento da equipe, as obras estão a todo vapor.”