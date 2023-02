Viih Tube se emociona ao entrar pela primeira vez no quarto da filha

Na contagem regressiva para a chegada de Lua, a ex-BBB Viih Tube se emocionou ao entrar no quarto da filha pela primeira vez

Sem revelar o mês de gestação, a ex-BBB e influenciadora Viih Tube (22) já preparou os mínimos detalhes para a chegada de Lua, sua primeira filha com Eliezer (32).

Na última terça-feira, 14, através dos Stories do Instagram, a influenciadora se mostrou emocionada ao revelar que entrou no quarto da herdeira pela primeira vez após a finalização da reforma.

"Essa é a minha situação saindo do quarto da Lua agora. Eu acabei de ver o quartinho dela pela primeira vez", disse ela, ao sair do cômodo completamente emocionada.

QUARTINHO

Ainda no último mês Viih Tube surpreendeu os seguidores ao mostrar nas redes sociais os detalhes do futuro quarto da filha Lua.

A influenciadora mostrou o quarto em seu apartamento que está sendo reformado. No teto, a mamãe de primeira viagem explicou: “Vai ter um céu estrelado aqui”.

A ex-BBB ainda mostrou a parede do quarto cheia de plantas com o planejamento do quarto: “Aqui tem todo o planejamento da equipe, as obras estão a todo vapor".

