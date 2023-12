Viih Tube se chateia com a preferência de sua filha por Eliezer: "Por que?"

Em novo vídeo compartilhado nas redes sociais, Viih Tube se chateia com a preferência de sua filha, Lua Di Felice, pelo papai, Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube divertiu seus seguidores com novo vídeo compartilhado em suas redes sociais. No registro, ela mostrou uma situação engraçada com seu marido, o ex-BBB Eliezer, e a filha do casal, Lua Di Felice. No entanto, a mamãe se chateou com uma atitude da filha.

No vídeo, publicado no perfil oficial do seu Instagram, Viih apareceu com sua herdeira no colo, enquanto ela chorava bastante. Mesmo tentando acalmar a pequena, Lua pediu pelo seu papai, que logo lhe tirou dos braços da mamãe.

Triste, a ex-BBB 21 mostrou sua decepção com sua expressão facial. Na legenda, Viih expressou sua frustração: "A menina fica 9 meses na barriga, a gente pari, fica com os peito sangrando rachado pra amamentar, pra no fim, querer só o pai! POR QUE DEUS?".

Nos comentários, outras mamães se identificaram com a situação. "Minha filha é igual... A gente carrega por 9 meses, faz de tudo por ela e ela ama mais o pai...", disse um seguidor. Outros já pediram por um novo bebê para o casal. "Agora tem que fazer um irmãozinho, aí vai ser apegada na mãe", declarou outro.

Confira o vídeo:

Eliezer brinca com pedido de Natal de sua esposa, Viih Tube

Em encontro com o Papai Noel na última sexta-feira, 15, a influenciadora digital Viih Tube surpreendeu a todos com um pedido peculiar para seu presente de Natal. Na ocasião, a mãe da pequena Lua Di Felice desejou mais um filho para o ano de 2024.

Logo depois da brincadeira, seu marido Eliezer decidiu responder ao pedido com um novo vídeo engraçado. Neste sábado, 16, o ex-BBB 22 surgiu nas redes sociais com um novo registro da filha do casal, que fez gracinha para a câmera do paizão.

"Quando minha mulher pergunta o que ela vai ganhar de Natal", escreveu o influenciador no vídeo, onde Lua se divertia na frente de uma árvore toda decorada. Ao fundo, tocava um áudio onde ele afirmou: "Já ganhou", se referindo a vontade da Viih em ter mais um filho.