Viih Tube relembra descoberta da gravidez: “Tomava anticoncepcional certinho”

Em sua estreia no ‘Pod Delas’, Viih Tube revela detalhes íntimos sobre a descoberta da primeira gestação com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube estreou seu quadro sobre maternidade no podcast ‘Pod Delas’ ao lado da apresentadora Tatá Estaniecki nesta sexta-feira, 4. Animada com a novidade, a mãe da pequena Lua Di Felice decidiu revelar alguns detalhes inéditos e emocionantes sobre a descoberta de sua primeira gravidez.

Em bate-papo descontraído com a atriz Thaila Ayala, a influenciadora contou que estava se relacionando há poucos meses com Eliezer, quando engravidou: “Eu estava ficando fazia três meses, eu comecei a ficar com ele falando ‘não quero namorar, não quero ser pai, só quero ficar’, a sorte é que a gente já estava namorando há umas duas semanas’, relatou.

Viih contou que descofiou da gestação logo após a relação: “Teve um sexo suspeito, foi aquilo de ‘vou tirar antes’, ele tirou, mas ainda estava indo e acho que uma gotinha foi. Eu falei ‘putz, não estou preparada’, tomava anticoncepcional certinho todos os dias desde os meus 15 anos, no mesmo horário, e falei ‘vou tomar a pílula do dia seguinte’", ela contou.

A influenciadora revelou mais detalhes sobre a descoberta: “Eu soube no sexo porque foi parado, um negócio simples, que eu me arrepiei toda e sai esquisita. o próprio Eli falou ‘eu te engravidei hoje’ e no dia seguinte teve uma despedida, viajei por 20 dias, então eu sabia que foi naquele dia. Tomei a pílula na farmácia do aeroporto”, disse.

Na sequência, Viih contou que buscou ajuda médica quando começou a sentir dores durante o sexo: “Fui fazer um exame e na hora que estava fazendo deu uma bolinha, poderia ser um cisto. Como foi no dia que estava para menstruar, a médica falou que podia sair”, a influenciadora lembrou a ida ao médico.

"Só que eu estava com uma infecção no canal, de outra coisa, pra médica me passar o antibiótico, precisava fazer o exame de gravidez. Mas eu já peguei esse exame da bolinha com a sensação de que estava grávida, eu olhei e falei ‘foi aquele sexo, eu tenho certeza’, eu sei porque foi algo de muito amor, foi um negócio de louco", contou.

Viih ainda lembrou que passou por um período de negação logo após receber a confirmação no teste de gravidez: "Eu falei pro Eli ‘pega a caixinha e compara’, eu não conseguia falar, e ele ficou assim, ‘grávida?’, aí começou a negação, só sai da negação quando me dei conta que sempre foi meu sonho”, ela confessou.

Para finalizar, Vitória se derreteu pela primeira herdeira, que está com três meses: “Minha filha é muito forte, era pra vir, era pra ser desse jeito, foi perfeito do jeito que foi! A gente se descobriu, ele se descobriu como pai e eu como mãe, ela literalmente transformou a gente, e assim, eu sempre quis ser mãe nova”, disse a influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Thaila Ayala faz desabafo sincero sobre descoberta da segunda gravidez:

Ainda durante o ‘Pod Delas' desta sexta-feira, 4, Thaila Ayala também aproveitou sua participação para abrir detalhes sobre a descoberta de sua segunda gravidez,durante um bate-papo descontraído com as influenciadoras Viih Tube e Tata Estaniecki. A artista contou que passou por uma crise de pânico quando fez o teste; confira o relato.