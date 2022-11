Viih Tube exibe a barriguinha de grávida ao surgir nua no banho: "Eu e você"

Grávida pela primeira vez, a influenciadora digital Viih Tube encantou os fãs ao exibir um novo clique de sua barriguinha

Viih Tube(22) encantou os seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 7, ao compartilhar um novo clique exibindo sua barriguinha de grávida.

A influenciadora digital está à espera de sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer (32), que se chamará Lua, e arrancou elogios dos fãs ao publicar uma foto em que aparece nua enquanto toma banho. "Eu e você", se derreteu a mamãe coruja.

Os internautas amaram o clique encantador. "Que foto linda", comentou uma seguidora. "Que lindeza", escreveu outra. "Perfeita, mamãe do ano", falou uma fã. O papai também se declarou nos comentários. "Amores da minha vida", disse Eliezer.

Recentemente, Viih e Eli viajaram para os Estados Unidos e aproveitaram para dar uma passada pela Disney. No parque, a ex-BBB decidiu tirar uma foto com o personagem mais famoso do local, o Mickey, e não segurou a emoção. "E óbvio que a mamãe chorou na minha primeira vez na Disney, disse que já está imaginando eu aqui, chorona viu e o papai só na risada", escreveu ela ao compartilhar o momento no perfil oficial da bebê, já tem mais de um milhão de seguidores.

Confira o clique de Viih Tube exibindo a barriguinha de grávida:

