Viih Tube encanta ao compartilhar vídeo de Lua com apenas 15 dias: ''Perfeição''

Influenciadora e mãe de primeira viagem, Viih Tube resgata vídeo fofo com a filha Lua, quando ela tinha apenas 15 dias de vida

A influenciadora digital Viih Tube (22) encheu seu feed de amor na quarta-feira, 10, ao compartilhar um vídeo encantador com a primeira filha, Lua, de apenas um mês!

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a pequena, que é fruto do relacionamento da famosa com o também ex-BBB Eliezer (33) e completou seu primeiro mêsversário na última terça-feira, 09, aparece com apenas 15 dias de vida.

Nas primeiras imagens, a loira aparece usando um vestido azul e ainda com o barrigão enorme da gravidez, segurando uma roupinha da bebê. Em seguida, ela faz brincadeira ao espirrar e surgir com Lua no colo. "Quando ela tinha 15 dias", escreveu Viih Tube ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo momento e brincaram com a gestação da youtuber, elogiando a nova fase dela. "Tão bom ver a Viih mostrando tudo, porque tem tantas influenciadoras que 1 mês de parida a barriga já ta chapada. Viih, obrigada por ser tão fofa e tão necessária no mundo de hoje!", "E essa transição mais fofa? Aaw que perfeição de menina. Cara do pai, cópia da mãe, mistura perfeita", "Bebê mais Lindaaaaaa. Mas fala a verdade, é a cara do Eli kkk", "De um ano pro outro né kkkkk, porque você passou 2 anos grávida", "Não foi bem assim não, Viih, nós esperamos dois anos pra ver essa menina".

Confira o vídeo de Viih Tube vídeo com Lua:

Viih Tube mostra festa do primeiro mês da filha Lua

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer comemoraram o mêsversario da filha, Lua, em grande estilo. Eles fizeram uma comemoração especial em casa com o tema da animação Monstros S.A., da Disney, e mostraram as fotos para os fãs.

Os papais entraram no clima da celebração. Toda a família usou fantasias inspiradas nos personagens do desenho e se divertiram. “Nossa Boo! O Mike e o Sullivan protegendo sua Boo. Era pra ser só um bolinho, até porque é só os papais e os avós, mas a mamãe não aguenta”, disse ela na legenda do álbum de fotos.