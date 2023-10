Viih Tube abre o jogo sobre relação com a babá da filha, Lua: “Era um caos”

Mãe de Lua, Viih Tube desabafa sobre críticas por contratar babá e revela como funciona a dinâmica com a funcionária em casa

Viih Tube quebrou o silêncio e compartilhou novos detalhes sobre a experiência de ter o apoio de uma babá para sua filha, Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Além de explicar como funciona a dinâmica com a funcionária em sua residência, a influenciadora também desabafou sobre as críticas que enfrentou após a contratação.

As revelações aconteceram durante a participação da loira no podcast ‘Podpah’ na última segunda-feira, 16. Viih abriu seu coração e contou que não queria uma babá durante a gestação, por medo dos comentários maldosos na web: “Se criou um rótulo de que ter babá é horrível, de que você não é mãe porque você tem babá”, iniciou.

“Eu pensava ‘meu Deus, não posso ter babá’, contou Viih, que acabou cedendo: “Fiquei dois meses e meio sem ter babá, era eu e o Eli. Voltei a trabalhar com 10 dias da minha filha nascida, então era publi o tempo inteiro com a bebê no colo”, disse a influenciadora. Ela relatou ainda que chegava a filmar sete vídeos por dia apenas com o apoio do marido.

“Chegou no meu limite e eu pensei ‘quer saber, se eu tenho essa condição de ter essa assistência, vou ter, não é todo mundo que tem, vou aproveitar’, contou a loira, que não se deu bem com a babá logo de início: “No começo era um caos, eu odiei, não queria, não confiava em ninguém para ajudar com a minha filha”, disparou.

Viih relatou ainda que sentia muita culpa por não estar sempre ao lado da filha, mas que o sentimento mudou: “Até que depois eu comecei a criar uma relação com a minha babá, de amizade mesmo. E eu entendi o quanto as pessoas na internet deveriam valorizar essa profissão”, disse a influenciadora, que conta com o apoio da babá apenas durante a noite.

“Ela está cuidando do bebê dos outros e seguindo a regra dos outros. Eu falo ‘quero que você ponha minha filha pra dormir assim, faça assim. Imagina você ter que cuidar da filha dos outros e nem é do seu jeito, é do jeito dos outros. Tem que ser uma profissão muito respeitada, porque na minha opinião, não é fácil cuidar da criança dos outros”, finalizou se declarando para a babá.

Vale lembrar que atualmente, a pequena Lua já está com seis meses! Os papais de primeira viagem, inclusive, fazem festinhas para celebrar os mesversários da herdeira. Em outubro, Viih e Eliezer decidiram homenagear a pequena com uma comemoração luxuosa no tema ‘Família Dinossauro’; confira os cliques da família:

Filha de Viih Tube e Eliezer já é milionária:

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu ao contar que sua filha, Lua, de apenas 6 meses de vida, já é milionária! Ela contou que a bebê já fez alguns trabalhos publicitários e conquistou um bom dinheiro, que está guardado para o futuro da menina. Em suas redes sociais, a estrela revelou que a filha já tem mais de um milhão de reais.