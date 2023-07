Vai nascer? Fabiana Justus mostra itens inusitados de sua mala para maternidade

Grávida de um menino, influenciadora Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, monta mala para maternidade e mostra itens

Faltando poucas semanas para o nascimento de seu terceiro filho, Fabiana Justus já arrumou as malas para a maternidade. Nesta quarta-feira, 26, a herdeira do empresário Roberto Justus compartilhou alguns momentos divertidos separando os itens para levar no dia do nascimento de Luigi e deu ideias do que é necessário.

Durante a montagem, Fabiana Justus, que já teve gêmeas, Chiara e Sienna, de quatro anos, brincou com os acessórios que separou para colocar na bolsa. A influenciadora comentou que muita coisa deixou guardada e que levará apenas o necessário.

A mamãe então se divertiu ao perceber tudo o que adquiriu para o terceiro filho. "Descobrindo tudo o que comprei", disse ao aparecer com acessório nos seios. "O glamour pós-parto", ao exibir uma calcinha fralda, muito utilizada pelas mulheres após o nascimento dos bebês para conter os sangramentos e outros líquidos.

Após revelar a segunda gestação nos últimos meses, Fabiana Justus usou a criatividade para revelar o sexo do bebê. Além disso, ela contou em um vídeo no seu canal como foi todo o processo para conseguir engravidar mais uma vez. Ela fez tratamento para conseguir o terceiro herdeiro.

Desta vez, ela implantou apenas um embrião no útero e a gravidez deu certo. “No total, fizemos duas FIV e 5 transferências de embriões. Na primeira engravidei e perdi. Na segunda não deu certo, na terceira vieram as meninas. Na quarta não deu certo e na quinta deu certo de novo”, contou.

Grávida, Fabiana Justus passa por cirurgia e revela o motivo

Filha do empresário Roberto Justus, a influenciadora digital e empresária Fabiana Justus surpreendeu os fãs ao contar que passou por uma cirurgia durante a gravidez. Ela espera o nascimento do terceiro filho, Luigi, fruto do casamento com Bruno D'ancona, e precisou realizar um procedimento no hospital.

A estrela contou que foi diagnosticada com uma hérnia umbilical e precisou operar. Por isso, ela foi internada e o procedimento já foi realizado. Nas redes sociais, ela mostrou uma foto em seu leito e contou o motivo do seu sumiço das redes sociais.

“Sumida porque ontem tive que operar uma hérnia umbilical! Um procedimento simples e está tudo bem, graças a Deus! Luigi firme e forte na barriga. Confesso que estava nervosa ontem, mas meus médicos são maravilhos, me acalmaram e deu tudo certo”, afirmou ela.

Então, ela contou que a noite não foi tão fácil no hospital. “Dormi umas quatro horinhas e agora não consigo mais. Muita coisa conectada, soro, remédios, etc”, escreveu ela, que também mostrou a barriga de grávida com o curativo da cirurgia enquanto era examinada pelo médico.