Uma bonequinha! Beleza da filha de Edson Celulari chama a atenção em aeroporto

Beleza da filha de Edson Celulari chama a atenção em aeroporto; papai paparicou a pequena neste domingo, 19

Sempre simpático, o ator Edson Celulari foi flagrado na tarde deste domingo, 19, em um momento raro em família. É que ele desembarcou no Rio de Janeiro ao lado da esposa e da filha, Chiara, que tem apenas um aninho.

Os três foram flagrados assim que chegaram. Apaixonado pela caçulinha, ele foi clicado paparicando a herdeira. Grandona e loiríssima como a mãe, ela chamou a atenção pela beleza. A herdeira está crescendo rápido e cada dia mais bela.

Vale lembrar que Edson Celulari já tem dois filhos criados: Enzo Celulari e Sophia Raia, ambos frutos de seu longo casamento com a atriz Claudia Raia. Após a separação, os dois seguiram a vida e aumentaram a família.

Na última semana, o ator completou seis anos de casado com Karin Roepke. Os dois, que estão juntos desde 2011, oficializaram a união em 2017, em uma cerimônia íntima na Itália. "Com quem eu harmonizo, através do amor e da alegria. Parabéns, Galega, pelo nosso niver de casamento. Obrigado pela cumplicidade", escreveu o galã.

Veja:

Edson Celulari fala sobre voltar a atuar

Depois de cinco anos longe das novelas, o ator Edson Celulari está de volta à TV Globo na novela Fuzuê, trama das 19h. Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente, o artista abriu o coração e comentou sobre o que ainda lhe atrai no fazer novela.

"Eu volto sempre mais feliz do que quando eu saí de casa, porque é onde eu me identifico, onde eu posso me expressar. E depois tem o sonho, né? De você querer interferir na vida das pessoas, a gente insiste nisso, em querer melhorar, entregar um bom entretenimento, fazer pensar numa coisa que seja importante ou fazer rir para descontrair dos problemas que todos nós temos em casa", declarou ele, ressaltando que Fuzuê marca um momento especial em sua carreira, o qual ele se diz muito grato. Confira a entrevista completa!