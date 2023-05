Thiago Oliveira surge com a esposa e a filha na saída da maternidade

Papai coruja, Thiago Oliveira leva a esposa, Bruna Matuti, e a filha, Ella, para casa e posa na saída da maternidade em São Paulo

O apresentador Thiago Oliveira, do programa É De Casa, já está em casa com a sua família após o nascimento da filha, Ella, fruto do casamento com Bruna Matuti. Os três foram fotografados na saída da maternidade na noite de quarta-feira, 24, em São Paulo.

Com um sorrisão no rosto, o comunicador posou todo feliz ao lado da esposa, que carregava a filha do casal. Inclusive, eles deixaram à mostra o rostinho da recém-nascida.

Ella nasceu na madrugada do dia 22 de maio de 2023. O nascimento dela foi anunciado pelo papai nas redes sociais com uma mensagem singela. “Nasceu”, disse ele ao exibir um varal de fotos da gestação no quarto da maternidade.

Pouco depois, ele mostrou as primeiras fotos com a herdeira. “Foi a madrugada mais emocionante das nossas vidas. É um sentimento que explode dentro de nós, um amor difícil de descrever! Filha você é tão linda! Estamos apaixonados por você. Seja bem vinda Ella", disse ele na legenda.

Fotos: Araújo / AgNews

Thiago Oliveira revela como é a decoração de sua casa

Na reta final da gestação da esposa, Bruna Matuti, o apresentador Thiago Oliveira abriu as portas de sua casa para a Revista CARAS. Ele mostrou detalhes da decoração do lar da família, que estava se preparando para a chegada da primeira filha, Ella.

“Ela vai nascer em condições muito melhores que tive. Sou da periferia, da zona leste de SP, e não é porque ela terá condições que não terá os mesmos valores que aprendi, como humildade. Além de ter algo que minha geração não teve, que é o letramento racial. O pai dela é preto e a mãe é branca. Ela precisa entender o que é isso nesse mundo que a gente vive. E vai aprender tudo na base do amor”, explicou ele. Veja mais fotos da casa do apresentador aqui.

FOTOS: SAMUEL CHAVES/S4 PHOTOPRESS