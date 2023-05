Thiago Oliveira exibe o rosto da filha, Ella, pela primeira vez: 'Tão linda'

Nasceu! Thiago Oliveira revela a primeira foto com a filha e a esposa após o nascimento da bebê: 'Madrugada mais emocionante'

O apresentador Thiago Oliveira está radiante com o nascimento da primeira filha, Ella, fruto do casamento com Bruna Matuti. A menina nasceu nesta segunda-feira, 22, em uma maternidade de São Paulo e já está nos braços dos pais corujas. Tanto que o comunicador já apresentou a filha para os fãs nas redes sociais.

No início da tarde, ele mostrou as primeiras fotos com o rostinho da filha à mostra e se derreteu ao falar sobre a chegada da bebê.

“Foi a madrugada mais emocionante das nossas vidas. É um sentimento que explode dentro de nós, um amor difícil de descrever! Filha você é tão linda! Estamos apaixonados por você. Seja bem vinda Ella", disse ele na legenda.