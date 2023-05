Nasce Ella, primeira filha do apresentador Thiago Oliveira

Thiago Oliveira anuncia o nascimento da primeira filha, Ella, na manhã desta segunda-feira, 22

O apresentador Thiago Oliveira já é papai pela primeira vez! Nesta segunda-feira, 22, ele anunciou o nascimento da filha, Ella, fruto do casamento com Bruna Matuti.

Nas redes sociais, o artista comemorou a chegada da filha com um post nos stories do Instagram com uma mensagem simples. Ele apenas disse: “Nasceu”, e ainda exibiu a imagem de um varal de fotos no quarto da maternidade.

Mais cedo, Thiago contou que a bolsa da esposa estourou por volta das 2h da madrugada e eles foram para a maternidade. “Tá chegando a hora! Fui buscar as malas da minha filha”, disse ele ao posar no elevador.

Recentemente, o apresentador se emocionou ao contar que sempre sonhou em ser pai e que já acreditava que teria uma menina. “Meu maior sonho pessoal era ser pai. É algo tão grandioso.a cada dia tenho um sentimento diferente. É uma menina, uma princesa que eu sonhei desde os 12 anos de idade. Sempre disse que primeiro teria uma filha! Eu sentia isso muito forte. Qunado a Bruna me contou da gravidez, eu disse: é a nossa menina”, afirmou ele no programa É De Casa, da Globo.

Thiago Oliveira revela como é a decoração de sua casa

Na reta final da gestação da esposa, Bruna Matuti, o apresentador Thiago Oliveira abriu as portas de sua casa para a Revista CARAS. Ele mostrou detalhes da decoração do lar da família, que estava se preparando para a chegada da primeira filha, Ella.

“Ela vai nascer em condições muito melhores que tive. Sou da periferia, da zona leste de SP, e não é porque ela terá condições que não terá os mesmos valores que aprendi, como humildade. Além de ter algo que minha geração não teve, que é o letramento racial. O pai dela é preto e a mãe é branca. Ela precisa entender o que é isso nesse mundo que a gente vive. E vai aprender tudo na base do amor”, explicou ele. Veja mais fotos da casa do apresentador aqui.

