Thiago Oliveira mostra nova foto de filha recém-nascida: ‘Dominou’

Jornalista Thiago Oliveira encanta ao mostrar nova foto de sua filha recém-nascida, Ella

Nesta terça-feira, 23, o jornalista e apresentador do É de Casa, Thiago Oliveira (38), encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto de sua filha, Ella, que nasceu na última segunda-feira, 22. O novo papai babão admitiu que suas redes sociais agora foram tomadas pela pequena.

“Desculpe, minha filha já dominou minhas redes sociais”, escreveu o apresentador, na imagem que compartilhou através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram. Thiago mostrou a filha enrolada em um cobertor deitada em seu berço, todos em tons de bege e branco.

A pequena Ella ainda aparece usando uma toquinha para se proteger do frio, com um enxoval em cima de si mesma com seu nome bordado, junto de alguns detalhes de flores. O jornalista ainda completou o story com um emoji de carinha de apaixonado, babando pela filha recém-nascida.

Thiago Oliveira mostra filha - Créditos: Reprodução / Instagram



Thiago Oliveira exibe o rosto da filha, Ella, pela primeira vez: 'Tão linda'

Bastante feliz com o nascimento de sua primeira filha, o apresentador Thiago Oliveira revelou o rostinho de sua filha, Ella, fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti. No início da tarde da última segunda-feira, 22, ele mostrou as primeiras fotos com o rostinho da filha à mostra e se derreteu ao falar sobre a chegada da bebê. “Foi a madrugada mais emocionante das nossas vidas. É um sentimento que explode dentro de nós, um amor difícil de descrever! Filha, você é tão linda! Estamos apaixonados por você. Seja bem vinda Ella", disse ele na legenda.