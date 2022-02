Thaeme Mariôto mostra retrospectiva da filha caçula, Ivy: ''Olha como tá mudando''

A cantora Thaeme mostrou as fotos dos mesversários da filha, Ivy, e se derreteu pela caçula

Thaeme Mariôto (36) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar uma retrospectiva da filha caçula, Ivy (5 meses).

Na tarde desta quinta-feira, 24, a cantora sertaneja relembrou as fotos de todos os mesversários da herdeira e se derreteu ao falar sobre como a filha está crescendo.

"#tbt recente de 2 dias atrás! Olha como tá mudando! #5MesesDaIvy", escreveu a artista, que também é mãe de Liz, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Fábio Elias.

Os fãs também se derreteram pelos cliques da menina. "Que coisa mais linda", disse uma seguidora. "É muita fofura", comentou outra. "Como o tempo está passando rápido, ela está enorme", falou uma fã. "Ela é uma bonequinha", escreveu uma internauta. "Teve que mudar a calça jeans", observou uma fã, já que nos quatro primeiros meses a pequena aparece usando a mesma peça.

Vale lembrar que Ivy completou cinco meses de vida recentemente. Para comemorar a data, Thaeme realizou uma festa temática em sua casa. No feed do Instagram, a cantora compartilhou as fotinhos da celebração ao lado da família e derreteu o coração dos seguidores.

Confira a retrospectiva da filha caçula de Thaeme: