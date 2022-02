Thaeme Mariôto mostra detalhes do mesversário da caçula, Ivy: ''Muito amor''

A cantora Thaeme Mariôto publicou fotos com a família na festinha de 5 meses da filha caçula

Thaeme Mariôto (36) comemorou os cinco meses de vida da filha, Ivy, com uma linda festinha temática em casa.

No feed do Instagram, a cantora compartilhou as fotinhos da celebração ao lado do marido, Fábio Elias, e da filha mais velha, Liz (2), e derreteu o coração dos seguidores.

Na primeira imagem a 'aniversariante' posa sozinha com o look para a festa; já na segunda, a família aparece reunida na mesa do bolo.

"Muito amor pelo dia de hoje! 5 meses de muito amor e fofura da nossa caçulinha Ivy! Obrigada, queridos amigos pela parceria nesse 5º mesversário (Liz amou... sim, LIZ que aproveita... pq Ivy ainda não entende nada kkkkk)!", escreveu a mamãe coruja na legenda.

"Não tenho maturidade pra essa criança", declarou uma fã; "Tá passando rápido demais", disparou outra; "Que bebê gostosa, da vontade de apertar", brincou uma terceira.

