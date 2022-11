Thaeme Mariôto explode o fofurômetro ao surgir sorridente com a filha caçula: "Perfeita"

A cantora Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um foto sorridente com a filha, Ivy

Thaeme Mariôto(37) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar uma nova foto com a filha caçula, Ivy (1), fruto de seu relacionamento Fábio Elias.

No clique publicado no feed do Instagram, a cantora sertaneja aparece sorridente com a menina no colo, que está usando um body preto e uma saia de oncinha. "Sorriso de quem… Vocês completam!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o registro e brincaram sobre o sorriso de Ivy. "De quem não tem boletos", disse uma seguidora. "Sorriso de quem é feliz e faz os outros serem felizes também", comentou outra. "Ahh que perfeita", elogiou uma fã. "Ela é muito fofinha", falou mais uma.

Vale lembrar que a cantora Thaeme também é mãe de Liz, que está com três anos.

Homenagem para Marília Mendonça

No último sábado, 5, completou 1 ano da morte da cantora Marília Mendonça, e Thaeme usou as redes sociais para homenagear a eterna Rainha da Sofrência. Ela compartilhou um vídeo recordando alguns momentos que viveu ao lado da artista, e falou sobre como a notícia do falecimento dela a deixou muito abalada na ocasião.

"Ano passado, uma hora dessas, eu estava simplesmente aos prantos, sem acreditar na notícia que a gente acabava de receber… Isso mexeu tanto, mas tanto comigo, como cantora e, principalmente, como mãe, que cheguei a pensar em desistir desse sonho pra deixar de correr esses riscos todos, afinal, hoje tenho 2 pequenas…", desabafou ela em um trecho da publicação.

